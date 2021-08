Vita S.A. met gemak naar kampioenstitel Zuid-Nederland

Met veel gemak, kracht en souplesse draafde Vita S.A. Sport Kroon AAA (Norbert 444 x Beart 411) naar het algeheel kampioenschap op de fokdag van de Fokvereniging Het Friese Paard Zuid-Nederland. Het reservekampioenschap was eveneens voor een Kroonmerrie, Sinne van Stal Lagevoort Kroon AA (Beart 411 x Andries 415).

De bijna nieuwe KFPS voorzitter Tineke Schokker was aanwezig om de fokkers en eigenaren van Vita S.A., Anja en Angie Vanderper tijdens haar eerste officiële optreden de wisseltrofee te overhandigen.

Sterke rubriek Kroonmerries



“Wij maakten voor het kampioenschap een selectie op vermogen en daarmee zijn dus de oudere paarden in het voordeel”, aldus juryvoorzitter Jan Hellinx. Vita, die met Udo de Haan al vele kampioenschappen in het mennen op haar naam geschreven heeft, heeft daar nu ook het fokdagkampioenschap aan toegevoegd.

Het reserve algeheel kampioenschap was voor de andere Kroonmerrie in de kampioenskeuring: Sinne van Stal Lagevoort Kroon AA (Beart 411 x Andries 415), gefokt door Jan en Maria van Driel en in eigendom van Mart van den Akker. “Beide merries hebben dit jaar een veulen op de wereld gezet, maar presenteren zich in prachtige conditie”, aldus Hellinx.

Vita en Sinne kwamen uit een sterke rubriek Kroonmerries waarbij alle vier de merries een uitnodiging verdienden voor de Centrale Keuring.

Bron: Phryso