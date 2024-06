Volle bak in Harich bij KFPS mencompetitie

Afgelopen zondag vond de tweede Horses2fly KFPS mencompetitie plaats uit de reeks van zes selectiewedstrijden. Een kleine 40 menners verschenen in Harich om zich in de kijker te rijden voor een plek in de finale, die op 7 augustus in Tolbert wordt gehouden. De volgende selectiewedstrijd in de competitie staat gepland op 14 juni in Gorredijk.

In de klasse B waren het Marijn Zwart en Olke B fan de Vennehoeve Ster (Nane 492) die tweemaal de meeste punten bij elkaar reden. Janneke Folkertsma met Lonneke fan ’t Noardermar (Omer 493) werd tweede.

Klasse L

In de L bestond het kopduo uit Liesbeth van der Wal-Haanstra met Jelle van de Wolwarren Ster (Nane 492) en Jean-pierre Jacobs met Hayko fan ‘e Ypehoeve. Liesbeth en Jelle haalden met 207,5 en 205 punten de hoogste score. Annemart Ferwerda met Elske t.W. (Markus 491) en Gonne Dijkstra met Lutske fan Egypte (Alke 468) werden beide een keer derde.

Klasse M

In de klasse M was het ook hetzelfde kopduo wat de meeste punten bij elkaar reed. Angela Hoekman en Louise fan Hindrik’s Hiem Ster (Alwin 469) lieten 193,5 en 203 punten noteren. Pieter Okkema en Mart van de Noeste Hoeve (Rommert 498) kwamen op de tweede plaats.

Klasse Z

In de klasse Z was het een stuk spannender. Met Ria Hettinga en Lysbeth de Boer-Hettinga was het kopduo in één proef een familiefeestje. Ria reed met Iisvrouw van Stal Redia Ster (Jehannes 484), Lysbeth had Brecht voor de wagen. In de tweede proef kwamen de kandidaten voor de selectie met de hoogste score van Hannah van Herk met Rikky (Tsjalle 454) en Lysbeth de Boer-Hettinga met Brecht.

Klasse ZZ

In de ZZ waren Udo de Haan en Its fan de Kressers (Hessel 480) goed op stoom. Ze werden tweemaal eerste met 200 en 205 punten. Liesbeth van der Wal-Haanstra met Aat van de Wolwarren Ster (Haike 492) en Ria Hettinga met Wynvrouwe fan Stal Redia Ster (Hessel 480) eisten de tweede plek op, met een puntenscore die heel dicht bij Udo en Its lag. Bij de tweespannen kwam Inge Hens als enige in de baan en wist met Hayke (Andries 415) en Rikky (Tsjalle 454) tweemaal 195 punten neer te zetten.

Bron: Phryso