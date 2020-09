Voor het eerst zoon van Julius 486 naar CO, maar datum ongewis

De vierjarige Julius 486-zoon Atze is aangewezen voor het Centraal onderzoek in de Verenigde Staten. De VS is echter nog steeds gesloten voor personen uit de Schengenlanden, waardoor het onduidelijk is wanneer het verrichtingsonderzoek van start kan gaan. Atze is de eerste zoon van Julius 486 die deel zal nemen aan het CO.

Atze werd gefokt door Pier en Darlene van der Hoek uit Helm in Californië en is nog steeds in hun eigendom. De hengst werd vorig jaar tijdens de keuringsronde in de VS aangewezen. Afgelopen zomer werd hij driemaal via een video onder het zadel beoordeeld door de hengstenkeuringsjury, in lijn met de voorrijdagen in Nederland.

Moederlijn van Beart

Atze’s moeder is de achtjarige eerste premie Stermerrie Maaike (Tsjalle 454), die in 2015 de fokwaardenlijst van Friese merries aanvoerde. Maaike is een volle zus van de recent Modelverklaarde Juwiel fan Lutke Peinjum Model Sport AA. Eigenaar Van der Hoek kocht hun moeder Hawar fan Lutke Peinjum Ster Pref*6 A (Jasper 366) in 2012, drachtig van Tsjalle 454, waaruit later Maaike geboren werd. Via Unyk fan Lutke Peinjum Ster Pref*6 (Brandus 345) en Ealfrou fan Lutke Peinjum Ster Pref*8 (Melle 311) mondt deze excellente merrielijn uit bij de beroemde moeder van de Preferente Beart 411: Setske F Ster Pref Prest *13.

Bron: Phryso.com