Voorlopig Kroonmerrie Eatske wint jubileumkeuring Denemarken

De vijfjarige Eatske van Coudenburgh Ster (Alwin 469 x Tjalke 397) werd met een eerste premie en Voorlopig Kroon fokdagkampioen in Denemarken op zaterdag 20 augustus. Het reservekampioenschap was voor Kroonmerrie Sjoeke van Ravenswoud Kroon Sport AA (Wimer 461 x Anton 343) van Helle Fynbo, die haar voorbeen indrukwekkend naar voren bracht, maar in gedragenheid haar meerdere moest erkennen in Eatske, de merrie van Pia Frank, die in de loop van de dag groeide in vorm.

Onder fantastische weersomstandigheden bij de prachtige accomodatie van Helgstrand werd het 35-jarig jubileum van de DFF, de Dansk Frieser Forbund, gevierd. Met een kleine 60 paarden in de catalogus werd er in twee banen gekeurd door Sabien Zwaga, Ester Reen, Dik Brummel en Frans Smits. Het waren vooral de veulens waar de eerste premies vielen. Drie hengstveulens kregen een oranje lint. Valdemar von Inger-Marienlund (Ulbrân 502 x Tsjalke 397) van Alex Mansson, Brande, Tsjerk f. Hyllested Ostergaard (Tiede 501 x Jehannes 484) van Hessel Jan Oosterhof uit Suldrup en Timo af Birkely (Jehannes 484 x Jasper 366) van Miriam Diemer Petersen uit Vejle. Deze hengstveulens kregen nog gezelschap in de kampioenskeuring van enter Quincy RW (Yme 507 x Haitse 425), in eigendom van wederom Hessel Jan Oosterhof.

Hengstveulen Tsjerk jeugdkampioen

De veulens liepen eruit, maar ontliepen elkaar niet en wisten ook na een lange dag nog een frisse presentatie laten zien. De goede stap van Timo bracht hem het reservekampioenschap, het kampioenschap was voor Tsjerk, die uit Gerbrecht van de Marne Ster (Jehannes 484) komt, de Deense kampioen van 2021.

Elaia op kop bij de vierjarige stamboekmerries

Gerbrecht kwam er echter zelf niet aan te pas in de kampioenskeuring. Daarvoor kwam wel Geija van de Olde Mette Moate Ster (Menne 496 x Sape 381) in aanmerking. De vierjarige merrie is een halfzuster van Gerben 479 en de zevende Ster van haar moeder. Ze mocht in de kampioenskeuring aanschuiven bij de kopmerrie van de vierjarige stamboekmerries. Elaia af Lien Ster (Nane 492 x Ulbert 390) die een sterke stap combineerde met veel expressie en een sterk gebruikt achterbeen in draf.

Twee Modelmerries met een eerste premie

Bij het kampioenschap mochten zich ook de beide Modelmerries op de keuring melden. De 18-jarige Odilia fan ‘e Suurdreed Model Pref AA (Wierd 409 x Oltman 317) en haar 12-jarige dochter Hadewich Hyllested Ostergaard Model Sport A (Bente 412 x Wierd 409), oftewel de moeder en grootmoeder van Yme 507 imponeerden in duurzaamheid en gingen sterk in draf door de baan.



Voor het kampioenschap ging de jury voor de jongere paarden. Eatske groeide in de wedstrijd, draafde steeds sterker en kreeg zo met het Voorlopig Kroonpredicaat en als fantastische beloning het dagkampioenschap.

Bron: Phryso