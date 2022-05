‘Vreemd bloed onvermijdelijk’ bij Fries paard, aldus Ids Hellinga

In het Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant doet voormalig stamboekdirecteur Ids Hellinga zaterdag heftige uitspraken over de toekomst en de gezondheid van het Friese paard. In het artikel, geschreven door Jacob Melissen, geeft Hellinga meer openheid van zaken over het lopende onderzoek naar slokdarmverwijding. De geneticus vertelt dat stamboomonderzoek uitwijst dat de problematiek waarschijnlijk bij de hengst Ynte 130 (1920 - 1940) begonnen is. Deze hengst was niet heel populair, maar in het gesloten Friese stamboek lijkt het gen toch wijd verspreid. Hellinga verwacht dat minstens de helft van de populatie Friese paarden nu drager is van ongewenste erfelijke eigenschappen. Hij denkt daarom dat vreemd bloed onvermijdelijk is geworden.

Het onderzoek naar bindweefselaandoeningen, en dan specifiek slokdarmverwijding, wordt gefinancierd door de Amerikaanse Fenway Foundation en uitgevoerd door onder meer de Universiteit van Kentucky. Hellinga is tegenwoordig wetenschappelijk adviseur bij Fenway. Hellinga was hiervoor 18 jaar lang stamboekdirecteur en in die periode mede-verantwoordelijk voor het oplossen van de inteeltproblematiek en het fokkerijbeleid.

‘Onder de radar’

Hellinga: “We denken dat lang niet alle paarden met een dubbele mutatie voor slokdarmverlamming (homozygotie – red) dat ook laten zien. Dan kun je zeggen dat je een normaal paard hebt, ook al is dat paard genetisch niet gezond. Paarden met de afwijking blijven zo onder de radar.” Hellinga verwacht dat er voor het einde van dit jaar een test is. “Gezien de feiten die ik nu heb, acht ik het onvermijdelijk om het inbrengen van vreemd bloed binnen de rasfokkerij die het Friese paard is, sterk te overwegen.”

Verbijstering

Dat Hellinga zich nu zo stellig uitlaat is opmerkelijk. Enkele maanden geleden noemde hij het nog ‘niet zijn rol’ om over vreemd bloed te praten. Onder bezorgde Friese fokkers – die soms al langer pleiten voor aanpassing van het gesloten fokbeleid – is met enige verbijstering gereageerd op de manier waarop de oud-directeur zich nu uitspreekt. Men vraagt zich af of hij daar niet eerder mee had kunnen beginnen. In de Friese kranten zegt stamboekdirecteur Marijke Akkermans blij te zijn dat Hellinga nu bij het onderzoek betrokken is. “Het is duidelijk dat aanvullend onderzoek nodig is om de juiste keuzes te kunnen maken (…) er wordt hard gewerkt aan het uitwerken van scenario’s.”

Leden moeten instemmen

Het fokkerijbeleid en de mogelijke oplossingen voor de inteeltproblematiek van het Friese paard stonden hoog op de agenda bij de regiovergaderingen van het KFPS de afgelopen weken. Ook de optie ‘outcross’ kwam in de discussies aan bod. Er waren echter relatief weinig leden aanwezig bij de diverse vergaderingen, dus het stamboek zint nog op manieren om de leden meer te betrekken en mee te laten praten. Om vreemd bloed binnen het stamboek mogelijk te maken, is een statutenwijziging noodzakelijk. Dat betekent ook dat de leden met die wijziging moeten instemmen, via hun vertegenwoordigers in de ledenraad.

Bron: Leeuwarder Courant / Phryso / Horses.nl

