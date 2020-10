WBFSH opent de deuren voor KFPS

De WBFSH heeft het KFPS geaccepteerd als lid. Daarmee is het Friese paard officieel erkend als sportpaard. De erkenning opent deuren voor de Friese paarden op internationale dressuurwedstrijden, waaronder de Wereldkampioenschappen voor Jonge Dressuurpaarden.

De WBFSH heeft een belangrijke relatie met de FEI, die de Wereldkampioenschappen uitschrijft. Alleen paarden uit stamboeken die bij de WBFSH staan ingeschreven, mogen deelnemen.

Erkenning

“Vanuit het KFPS is jarenlang gelobbyd om deze erkenning te krijgen”, vertelt KFPS directeur Ids Hellinga. Het Friese paard werd jarenlang als ‘trekpaard’ betiteld. “Daar kun je om lachen, maar we hebben dit meer opgepakt als een signaal dat we ons internationaal meer moeten laten zien.”

Bron: Phryso