Website Fries stamboek uit de lucht

De website van het KFPS is sinds donderdag uit de lucht en zal in de oude hoedanigheid niet meer terugkomen. Dat meldt Phryso. Op de website waren alle stamboekgegevens in te zien en konden fokkers ook aanparingen testen op bijvoorbeeld fokwaarden en inteelt. Het is nog niet duidelijk wanneer de website weer online komt.

Het KFPS was al bezig met een nieuwe website, de leden waren hierover in het najaar al geïnformeerd. Nu is echter de server waar de verouderde site op draaide onherstelbaar beschadigd. Deze is niet meer te repareren. Daarom wordt er nu versneld gewerkt aan de nieuwe site.

Komende week geeft het stamboek een nieuwe update. Vooral de database van de paarden, met de fokkerij tools wordt gemist nu het fokkerij seizoen weer van start gaat. Het zal volgens Phryso.com nog “zeker een paar dagen duren” voordat deze informatie weer beschikbaar is.

Bron: Phryso.com