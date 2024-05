Wibout 511 bovenaan in limietklasse in Roden

De afsluitende dag van het meerdaagse paardenfestijn van Vereniging voor Volksvermaken Roden bestond maandagmiddag uit een tuigpaardenconcours. Vijf rubrieken voor het Friese ras waren geïntegreerd in het programma. De eerste rubriek Fries ras was de limietklasse. Met acht deelnemers was deze netjes bezet. Drie combinaties mochten overrijden. Deze drie waren beslist aan elkaar gewaagd en de verschillen erg klein. Toch was het Age Okkema die met de KFPS stamboekhengst Wibout 511 (Thorben 466) de winst pakte. Met name het flitsendere gebruik van het achterbeen was daaraan debet.