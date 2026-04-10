Wibout 511 definitief goedgekeurd

Het KFPS heeft stamboekhengst Wibout 511 Sport Elite AAA definitief goedgekeurd. Op 5 maart heeft de 20e nakomeling van Wibout 511 (Thorben 466 x Doeke 287) zijn ABFP-test afgerond. Hiermee voldoet de hengst aan de eisen van het nakomelingenonderzoek. Met deze goedkeuring verandert zijn status van ‘op wacht’, die hij januari 2026 kreeg, naar ‘definitief goedgekeurd op afstammelingen’ en is er geen dekbeperking meer.