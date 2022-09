Winnaars Pavo Fryso Bokaal vijf- en zesjarigen bekend

Het kampioenslint bij de Pavo Fryso Bokaal voor de vijfjarige paarden ging op vrijdag 16 september naar Farah Diba fan ‘e Grupstal Ster AAA (Eise 489 x Norbert 444) en Fedde vân de Pôle Ster (Meinte 490 x Hinne 427). De winst bij de zesjarigen ging naar Cerda Fan Friesburg (Hessel 480 x Tsjalke 397) en Auke van Hilberalti Ster Sport (Jouwe 485 x Norbert 444).

Ging Farah samen met ruiter Jelmer Ketelaar woensdag nog als derde merrie door naar de finale met 70,1 punten, vandaag klom de merrie na de verrichting met gastruiter Chris Epskamp naar een 78,65 punten en de eerste plaats. De nummers twee en drie, Fleur O. Ster AAA (Markus 491 x Jisse 433) en Dukke fan Panhuys Ster AA (Maurits 437 x Dries 421) gingen aardig gelijk op in de finale met 77,8 punten voor de merrie van Christina Dijkstra en 77,5 punten voor de merrie van Sandra de Groot.

Fedde prolongeert titel

Fedde had samen met zijn amazone Iris Sijtsma een titel te prolongeren, nadat de hengst vorig jaar ook al de titel in ontvangst mocht nemen bij de vierjarigen. De Meinte 490 nakomeling bewees goed onder druk te kunnen presteren want met gastruiter Bart Bax op zijn rug bleef hij niet alleen stevig op een eerste plaats staan, maar klom ook nog in punten naar een score van 83,05. Eebert van de Egberdina Ster (Nane 492 x Norbert 444) en Edon van Groot Altena Ster (Julius 486 x Uldrik 457 ) wisselden van plek ten opzichte van de halve finale, Eebert nam zilver mee naar huis en Edon het brons.

Pavo Fryso zesjarigen

Bij de halve finale ging Cerda al aan kop met ruiter en eigenaar Jelmer Ketelaar in het zadel. Gastruiter Chris Epskamp bevestigde de kwaliteit van de merrie waardoor Cerda een eindscore van 81,95 punten liet noteren. Ook de rest van het podium bleef ongewijzigd ten opzichte van de halve finale met Crystal Jede Kroon Sport AAA (Alwin 469 x Tsjalle 454) op een tweede plek en Bernau fan ‘e Herdershoeve Ster Sport AA (Jehannes 484 x Stendert 447) als derde.

Auke naar 82,1 punten

Ook Auke met amazone en eigenaresse Kenna Bakker stond ruim aan kop na de halve finale, met een dikke 3 punten verschil met de nummer twee, Casey fan ’t Blocklân Ster Sport (Tsjalle 454 x Pier 448). Gastruiter Bart Bax kon zich wel vinden in het puntenverschil en bezorgde Auke de totaalscore van 82,1 punten. Casey wisselde van plek met Arent 515 die tweede werd met 80,75 punten. Casey eindigde op 78,85 punten.

Bron: Phryso