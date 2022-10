Wisselbokaal bezorgd bij CK-kampioen Janke L.W.

Gisteren hebben KFPS voorzitter Tineke Schokker en directeur Marijke Akkerman de wisselbokaal overhandigd aan de fokkers/eigenaren van de CK-kampioen Janke L.W. Voorlopig Kroon (Jehannes 484): Johan, Aggie en Hester Ludema uit Witmarsum. Vanzelfsprekend onder toeziend oog van de kampioen zelf die na een druk keuringsseizoen even op adem mag komen om zich daarna op te maken voor een IBOP om definitief kroon te worden.

Ondertussen zijn de bescheiden Friese paardenfokkers nog steeds beduusd van alle aandacht die ze de afgelopen maanden hebben gekregen rondom het kampioenschap van hun merrie. Zo volgde Omrop Fryslân ze al met een reportage in aanloop naar de Centrale Keuring en filmden ze ook het moment suprême dat Janke de allermooiste merrie van de Centrale Keuring werd. Mooier kon het niet.

Neef in Centraal Onderzoek

En die aandacht houdt vast nog wel even aan, want van Janke loopt nog een neef (hun moeders zijn halfzusters) in het Centraal Onderzoek. De driejarige Sterhengst Hielke L.W. (Jurre 495 x Jisse 433), vanzelfsprekend ook uit merriestam 1, haalde de hoogste score in het zadelexamen en maakt zich op voor het aangespannen examen op 12 november. Het bijzondere jaar 2022 is voor de Ludema’s nog niet voorbij.

Bron: Phryso