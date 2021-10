Jelmer Chardon ontvangt wisselbokaal voor CK-kampioen Ilya

Jelmer Chardon heeft woensdag de Wisselbokaal voor de kampioen van de Centrale Keuring, Ilya fan Jentsje’s Pleats Voorlopig Kroon (v. Jurre 495), overhandigd gekregen. Chardon ontving de bokaal uit handen van KFPS bestuurslid Ella Wiersma.

“We hebben Ilya al rustig opgepakt in de training’, vertelt Jelmer Hoekstra over de driejarige merrie. “Ze doet het heel goed. Volgend jaar zal ze een IBOP kunnen lopen met als doel het Kroonpredicaat.”

Illuster rijtje merries

De Wisselbokaal is na de Centrale Keuring voorzien van de naam van Ilya. Op het plaatje is de driejarige merrie die gefokt is door Jentsje de Groot in goed gezelschap van een illuster rijtje merries die de Centrale Keuring ooit wonnen.

Bron: Phryso