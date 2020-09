Wisselende kwaliteit op Oostenrijkse fokdag van de Friezen

Harrie Draaijer en Jolanda Slootjes keurden zondag 6 september onder prima omstandigheden in Stadl Paura in Oostenrijk. De kwaliteit van de paarden was erg wisselend, bij een behoorlijk aantal merries schortte het aan de beweging. De veulens vormden een leuke groep.

Hengstveulen Navaro von Lungau (Menne 496 x Fabe 348) van de familie Geiersperger-Lassacher kreeg door zijn extra draf, met goed gebruik van het achterbeen en mooi voorbeen, een eerste premie. Het grootramige merrieveulen Marcella fan Limbach (Ulbrân 502 x Beart 411) van de familie Prexl maakte zich heel mooi in draf en kreeg eveneens een oranje lint toegekend.

Eerste premie voor Djoeke



De driejarige Djoeke fan Kippenburg (Markus 491) van Angelika Mangweth heeft een beroemde moeder: Centrale Keuringskampioen Elisabeth M. Model Sport (Andries 415) die met eigenaar Hendrik Eppinga ook al kampioen fokmerries voor de sjees was. Djoeke deed haar uiterste best in de keuringsbaan, noblesse oblige. ‘Zeer aansprekende merrie,’ zag Harrie Draaijer,’ze stapte met veel actie en liet een fijne manier van draven zien met een goed wegzettend voorbeen en een achterbeen dat met veel buiging, goed onder de massa werd geplaatst.’ Djoeke kreeg een eerste premie maar door bemerkingen op bouw zat het Voorlopig Kroonschap er niet in.

Testresultaat telt mee



De vijfjarige Walhalla vom Lindenbaum Ster (Beart 411 x Tsjalke 397) van M. Lindner, gefokt door U. Baumgartner was als twenter al eens dagkampioen in Oostenrijk. Ze stapte goed door het lichaam en toonde goede techniek in draf maar voor het Kroonpredicaat miste ze de lange lijnen in bouw.

De zevenjarige Qantje Antje P. Kroon AAA (Onne 376 x Beart 411) van de familie Geiersperger-Lassacher (Friesenpferde Lungau) was in 2016 de beste driejarige op de keuring in Hilverenbeek. In 2017 legde ze onder het zadel van Ingeborg Klooster een IBOP proef af van 82,5 punten. Mede op basis van die geweldige testcijfers, kreeg de rassige Qantje, gefokt door Jan Peeters, een eerste premie. ‘Voor Model mocht ze rijker gelijnd zijn en correcter in het voorbeen,’ aldus de juryleden die de driejarige Djoeke fan Kippenburg uitriepen tot beste merrie van de fokdag.

Bron: Phryso