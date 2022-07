Wolfert-dochter loopt naar Modelpredicaat en kampioenschap in Duitsland

In het Duitse Klötze is Zwantje vom Friesenhof Altmark Model Sport AA (Wolfert 467 x Pier 448) Model geworden en gekroond tot fokdagkampioen. De zevenjarige merrie van Detlef en Petra Elling toonde zich in de baan een machtige merrie die dankzij haar krachtige en sterke stap de driejarige Voorlopig Kroonmerrie Joy ût de Grachten (Markus 491 x Norbert 444), gefokt door Michel Schothorst en in eigendom van Ralf Reinhardt, naar het reserve fokdagkampioen verwees.

De familie Elling was gastheer van de jubileumkeuring waar zo’n 34 paarden in het boekje stonden. De ‘Vom Friesenhof Altmark’ fokkers haalden daarbij zelf de meeste kampioenstitels binnen.

Jeugd: Omer, Jurre en Tiede

Bij de merrieveulens was Vivian vom Friesenhof Altmark (Omer 493 x Jouwe 485) de fraaiste. Naast Vivian verdienden nog twee hengstveulens een oranje lintje: Uebbe van der Fuhse (Jurre 495 x Jehannes 484) van Sabine Hilbrecht en de kampioen van de hengstveulens Thijs vom Seenland (Jehannes 484 x Alwin 469) van Ralf Munitzk. Tot jeugdkampioen werd uitgeroepen de Tiede 501-twenter Malou vom Friesenhof Altmark, een dochter van de latere algeheel kampioen.

Kiezen tussen drie- en zevenjarige

Het algeheel kampioenschap ging tussen de twee eerste premie merries op de keuring. ‘Best lastig om een drie- en zevenjarige met elkaar te vergelijken’, aldus Jan Hellinx die met Ulrike Beissner en Will Thijsen de jury vormden. De luxe, rassige en langgelijnde Joy werd met haar opwaartse draf en goed achterbeengebruik Ster met een eerste premie. Zwantje was toch van een wat ander type, zwaarder iets klassieker, maar ook met veel ras en langgelijnd. Vooral met haar ruime, taktmatige en krachtige stap was ze in het voordeel en benoemde de jury haar tot kampioen. En als extra kers op de taart voldeed ze volgens Jan Hellinx, voorzien van een AA-notering in haar IBOP, aan alle voorwaarden om Model te worden. Het reservekampioenschap was voor Joy niet haar enige verdienste deze dag, ze werd ook Voorlopig Kroon verklaard. Bij de driejarigen verdiende Kate vom Friesenhof Altmark (Alwin 469 x Pier 448) – halfzus van de kersverse Modelmerrie – het Sterpredicaat met een tweede premie.

Drie IBOP’s

Voor de keuringen deden nog drie paarden een IBOP proef onder het zadel. De hoogste score was voor Bettie M.D.G. (Pier 448 x Nykle 309). Sissy Steiner reed de zesjarige merrie naar 71,5 punten.

Bron: Phryso