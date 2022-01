Wylster 463 vertrekt naar Amerika

De Friese stamboekhengst Wylster 463 Sport Elite AAA (v. Rindert 406) vertrekt naar Amerika waar hij ter dekking zal komen te staan bij Friesian Connection in Michigan. De vijftienjarige Grand Prix-hengst is de derde KFPS stamboekhengst wiens vertrek naar het buitenland bekend wordt gemaakt op de KFPS hengstenkeuring dit weekend.

Wylster 463 Sport-Elite werd in 2007 goedgekeurd als KFPS stamboekhengst en in 2016 definitief goedgekeurd op zijn nakomelingen. Wylster heeft een sterpercentage van 39% en 5 kroonmerries en 1 modelmerrie voortgebracht.

Succesvol op Grand Prix-niveau en in tuig

Samen met zijn vaste amazone Leonie Evink heeft de hengst het tot Grand Prix dressuur geschopt en ook in het tuig was Wylster zeer succesvol met zowel Sybren Minkema als eigenaresse Nynke Bouma-Vaatstra. Wylster is onderweg naar Michigan en laat zich dus morgen niet meer zien op de hengstenkeuring.

Bron: Horses.nl/Phryso