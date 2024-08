Yme 507-dochter Maan fokdagkampioen in Zweden

De keuring in Zweden leverde op zondag 25 augustus het dagkampioenschap op voor Maan van ’t Oost Ster (Yme 507 x Feitse 293). De vierjarige merrie kreeg van Jan Hellinx en Marissa Visser het Voorlopig Kroonpredicaat. Haar veulen van de hengst Martzen 521, Aston af Ramsdalen van Åsa Holmgren, kreeg een tweede premie en werd kampioen van de veulens.

Åsa Holmgren moest een flinke rit van vier tot vijf uur maken om op de keuring te komen. Ze bracht Maan – gefokt door de familie Jansma in Makkinga – eigenlijk mee als begeleiding voor de keuring van haar hengstveulen, maar werd overgehaald om ook de merrie aan de juryleden te presenteren. “Een rassige merrie met een rijk front en een luxe hoofd”, beschrijft Jan Hellinx de jeugdige merrie. “Ze stapt actief en vlijtig, heeft veel houding in draf en vertrekt vlot vanuit het achterbeen.”

Twee vierjarigen Ster

Er werden zeven veulenboekmerries van vier jaar en ouder ter opname aangeboden. Twee kregen een Ster met een tweede premie: Aztrid af Vibbleboda Ster (Wobke 403 x Jasper 366) die evenredig was gebouwd met een goede romprichting en een edel hoofdje bezat. “Ze stapt vlijtig door haar lijf en in draf had ze wat een hoog ritme.” De tweede Ster was voor Nimrah Birit J& H Ster (Matthys 504 x Maurits 437) van de familie Jellema-Haijtema uit Heeg, die op kop van de rubriek werd geplaatst. “Een rassige merrie met een lange hals en veel behang”, beschrijft Jan Hellinx. “Ze heeft een goede draf maar mocht wat meer ruimte en souplesse laten zien in stap.”

Driejarige Rivella Ster

Bij de driejarigen werd Rivella af Aftonmora Ster (Wardy 509 x Andries 415) Ster. De merrie van Aftonmora komt uit Modelmerrie Elisabeth M. Model Sport AA. “Ze is grootramig en hoogbenig”, aldus Jan Hellinx, die toevoegt dat ze een stokmaat van 1.74 meter had. “Ze is royaal aan de maat, met veel lengte en een sterke bovenlijn. Haar lange hals mocht wat meer kap hebben. In stap is ze ruim en taktmatig als ze ontspannen is. In draf waardeerde de merrie zich op. Met een ruim wegzettend voorbeen en een goed gebruik van het achterbeen.”

Hengst Rolex Ster

De kampioen bij de hengsten werd Rolex DX Ster (Sipke 450 x Mewes 438). De driejarige hengst van Mia Dexhav komt uit Imke van ’t Maarssens Veen Kroon AA (Mewes 438). “Een hengst met een rijke voorhand, veel behang en lengte in het lichaam.”

Vier tweede premie veulens

De vier veulens die werden gepresenteerd kregen allemaal een tweede premie. Hengstveulen Aston werd kampioen met zijn luxe opdruk en correct beenwerk. Hij was iets stijl gekoot waardoor hij wat souplesse ontbeerde, maar wel het meest complete veulen van de dag was.

77 punten IBOP

In de IBOP kreeg StermerrieIssa från Norrhult Ster (Alwin 469 x Rintse 386) 77 punten dankzij een goed gesprongen galop en veel impuls. Ze mocht wat meer buigen in het lichaam en die lossigheid en luxe snit ontbeerde ze om voor een graadverhoging in aanmerking te komen.

Bron: KFPS