Zes eerste premies bij veulenkeuring Kollumerzwaag

KFPS
Zes eerste premies bij veulenkeuring Kollumerzwaag featured image
Friese merrie met veulen. Foto: Katya Druz / www.arnd.nl

De veulenkeuring bij Hengstenhouderij Bosma in Kollumerzwaag leverde voor 6 veulens een eerste premie op. Juryleden Willem Sonnema, Wieneke Waaijer-Blom en aspirant Hendrik van der Meulen beloonden vier hengstveulens en twee merrieveulens met een oranje lint.

Door KFPS

Eerste premie hengstveulens:

– Hielke (Take 455 x Wimer 461) – fokker/eigenaar: S. Cnossen, Gaastmeer.
– Ieme fan Blauwhûs (Take 455 x Julius 486) – fokker/eigenaar: S.A. Kooistra, Surhuisterveen
– Ieke S.H. (Hilbert 529 x Markus 491) – fokker/eigenaar: Mevr. Sigrid Haagsma, Oudwoude
– Herre Z. (Nisse 544 x Tjebbe 500) – fokker/eigenaar: A.H. van der Zee, Aldwâld

Eerste premie merrieveulens:

– Geeske ut de Greenser Peen (Nisse 544 x Jouwe 485) – fokker/eigenaar: J.Pijkper, Opende
– Isa fan Stal Kloosterman (Nane 492 x Bartele 472) – fokker/eigenaar: Tjeerd Kloosterman, Kollumerzwaag

Bron: KFPS

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