Zes sterren bij Dekstation Gaasterland, vier bij Stal Sibma

De locatiekeuring bij de familie Eppinga op zaterdag 17 juni leverde voor zes paarden het Sterpredicaat op. Juryleden Piet Bergsma, Jan Hellinx, Wieneke Blom en aspirant Esther van Wijk beloonden daar vier driejarigen met een Ster. Bij Stal Sibma kregen vier merries een Ster, waarvan de driejarige Minke van de Lage Landen Ster (Alwin 469 x Onne 376) met een eerste premie.

Bij Dekstation Gaasterland kwamen twee groepen driejarigen in de baan. In de eerste groep kwam Omi Ster (Markus 491 x Sape 381) op kop. De rassige merrie van Hendrik Eppinga, gefokt door Breeding Farm Snavelhof in Zuidwolde. Ze heeft een voldoende edel hoofd mocht iets meer nek hebben, goede schouderligging, sterke bovenlijn, brede lendenpartij, met een iets hol voorbeen. , kreeg een tweede premie met name dankzij haar sterke beweging. ‘Ze stapt voldoende ruim en goed aangesloten. In draf maakt ze zich heel mooi, gaat in draf mooi zitten en zet het achterbeen er goed onder en ze heeft een goed voorbeengebruik.’ Met het Sterpredicaat maakte Omi haar moeder Preferent: Hilja van de Hanenberghoeve Ster (Gerlof 294 x Oepke 266). De tweede Stermerrie met een tweede premie in deze rubriek was Mynke aan de Bovenlanden Ster (Markus 491 x Jasper 366) van de familie Nab-van Eyk uit Wilnis. Mynke overtuigde met veel ras en haar goede bouw: een sterke rug en een goed gevormd kruis. Ze heeft een edel hoofd, haar beenwerk is hard en droog, beschreef Piet Bergsma. ‘Ze stapt voldoende ruim en krachtig, in haar draf mag ze wat meer souplesse laten zien.’

Eerste dochter Wardy 509 Ster

In de tweede groep driejarigen kwamen ook twee Stermerries uit de bus. Magretha fan ‘e Sondelerdyk Ster (Markus 491 x Andries 415) van Jacobus en Brenda Eppinga showde veel ras en een edel hoofd. Ze mocht iets sterker in de bovenlijn, heeft een goed kruis en is iets week gekoot. ‘Ze stapt actief en ruim door het lichaam. In draf is ze voldoende opwaarts met een voldoende sterk achterbeen.’ Op kop in deze rubriek kwam een dochter van Wardy 509: Nicoline -Vrouwkje Ster (mv Felle 422). Ze mocht meer ras uitstralen, heeft een voldoende sterke bovenlijn, haar benen zijn hard en droog. ‘Haar stap is goed door het lichaam en enorm ruim’, benoemde Piet Bergsma haar sterke punten. ‘In draf heeft ze een heel goed lichaamsgebruik met een heel sterk achterbeen en veel zweefmoment. Ook de stap kon bekoren: De merrie van Gert Jan van der Linden is een kleindochter van Foekje-Vrouwkje Model Sport Preferent AA (Feitse 293 x Oege 267), de fokdagkampioen 2021 bij de Fokvereniging Wolvega en de halfzus van Mewes 438.



Vier jaar en ouder

De rubriek vier jaar en oudere veulenboekmerries betekende een Ster met een tweede premie voor de vierjarige Levina fan Klaverfjouwer Ster (Tymen 503 x Fonger 478) van de familie Rijpkema uit Echten. De merrie heeft een jeugdige uitstraling met een voldoende sterke bovenlijn, tikje strak op de lendenen en een wat kort en hellend kruis. Ze stapt vlot en goed door het lichaam, in draf is ze voldoende opwaarts met het achterbeen er goed onder’, lichtte Piet Bergsma toe. Promotie van stamboek naar Ster met een tweede premie maakte Gaukjen Ster A (Nane 492 x Norbert 444) van Jelle Bouma uit Nijlân. Ze heeft een lange hals, is iets gerekt in het middenstuk. De stap mag iets meer ruimte en regelmaat hebben. In draf wist Gaukjen te imponeren. ‘Ze heeft een goed achterbeengebruik en genoeg zweefmoment.’De vijfjarige merrie komt uit de bekende ’tuigtak’ van merriestam 8 en is een kleindochter van Annegjen Ster Preferent Prestatie (Goffert 369 x Feitse 293), de moeder van Maeije 440 en Wardy 509.

Locatiekeuring Stal Sibma

Op een zonovergoten grasveld kende de jury de driejarige Minke van de Lage landen Ster (Alwin 469 x Onne 376) een eerste premie toe. De merrie van Peter Winters uit Nij Beets, en gefokt door John van der Lippe uit Lienden, heeft een edel hoofd, lange hals, een goede schouder. Ze mag in haar rug wat sterker aansluiten in de lenden, haar beenwerk is droog en keihard. ‘Ze stapt gemakkelijk, ruim en goed door haar lijf’, beschreef Piet Bergsma. ‘in draf maakt ze veel front en plaatst ze haar achterbeen er goed onder.’ Bij de veulenboekmerries kreeg de vierjarige Lieke fan Panhuys Ster AA (Elias 494 x Otte 375) een Ster met een tweede premie. Een langgelijnd, grootramig paard, beschreef Piet Bergsma. ‘Een lange, goed geplaatste hals, sterke bovenlijn, wat hellend in het kruis, voorbeen correct, mocht wel wat harder en droger in het spronggewricht.’ In de stap mist ze wat de takt en de ruimte. In draf mag ze wat meer ondertreden. De ABFP-test die Lieke dit voorjaar heeft afgelegd was met 77,5 punten, met een 6,5 voor stap en een 7,5 voor draf, toereikend voor haar Ster.

Kendra maakt moeder Hadda Preferent

De andere twee Stermerries met een tweede premie kwamen uit de klasse met vier jaar en ouder stamboekmerries. Kendra fan Stal Sibma Ster AA (Alwin 469 x Jisse 433) heeft een wat horizontale hals, een goede schouder en mocht iets sterker in de bovenlijn, ze heeft een goede hoek in haar achterbeen. De stap was wat een hekel punt, gaf Piet Bergsma aan. ‘Dat ging in de groep beter. Draf was voldoende opwaarts.’ Haar IBOP van 80 punten ruim een maand geleden sloot ze af met een 7 voor stap en een 8 voor draf en dat hielp haar mede naar de Ster tweede premie. Kendra maakte met haar Ster haar moeder Preferent: Hadda fan Synaeda Ster Prestatie Preferent (Jisse 433 x Fabe 348). De tweede stamboekmerrie die promotie maakte naar een Ster met een tweede premie was de vierjarige Jouke Lieke E Ster (Tymen 503 x Doaitsen 420). De merrie heeft een edel hoofd, met lange hals. Ook haar voorbeen is mooi lang, beschreef Piet Bergsma. ‘Ze had soms wat moeite met stap die wat langer mocht. ‘In draf is ze goed opwaarts met een goed achterbeen en een goed zweefmoment.’

Alle keuringsuitslagen

Bron: Phryso