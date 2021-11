Zes van twintig aangeleverde hengsten ingeschreven na KFPS verrichtingsonderzoek

Het Centraal Onderzoek van het KFPS startte in september met 19 hengsten. Uiteindelijk zijn er vijf hengsten overgebleven waarbij via de ‘zijstroom’ van het verkort onderzoek de zesde hengst binnenkwam. Martzen 521, Alger 522, Faust 523, Herre 524, Hilbrand 525 en Gosse 526 hebben hun dekbevret verdiend.

Na 70 dagen Centraal Onderzoek was het op zaterdag tijd voor het laatste men- en tuigexamen nadat vijf hengsten al geslaagd waren voor hun zadelexamen een maand eerder. Dit vijftal legde ook hun laatste test met succes af waarmee ze bevorderd zijn naar KFPS stamboekhengst.

Drie driejarigen

Bij dit vijftal zijn drie driejarigen hengsten. Gosse 526 werd als Gerben A.L. Ster (Nane 492 x Beart 411) geboren in de bekende fokstal van de familie Leijendekker uit Witmarsum en haalde de hoogste score tijdens het zadelexamen. Hilbrand 525 heeft als stamboeknaam Hinne B. Ster (Hette 481 x Alwin 469) en is gefokt door Willem Bunt uit Holten. Herre van Hylpen Ster (Nane 492 x Reinder 452) komt uit de succesvolle fokkerij van familie De Vries uit Hindeloopen en kreeg de naam Herre 524.

Twee vierjarigen

De vierjarige Faust B. Ster (Maurits 437 x Haitse 425) verdiende in het men- en tuigexamen de meeste punten. Deze door H. van Dijck uit Doornspijk gefokte hengst gaat vanaf het Centraal Onderzoek als Faust 523 door het leven.

Aizo fan Twillens Ster AAA (Haike 482 x Wylster 463) heeft een verwantschap van 17,4% en werd geboren bij Hans Boersma en Willemke van der Bij uit Boazum. De vijfjarige heeft de naam Alger 522 gekregen.

Martzen 521 via Verkort Onderzoek

Martzen 521 heeft zijn dekbevret verdiend na het succesvol afronden van het Verkort Onderzoek van twee weken. De negenjarige Martzen 521 werd geboren als Marten fan StarKing (Dries 421 x Abe 346), heeft een verwantschap van 17,2% en heeft al Sport Elite en AA achter zijn naam. Hij wordt in de Lichte Tour gereden door Harmina Holwerda, is ZZ-mennen geclassificeerd en tuigt in de Limietklasse. Dankzij zijn sportprestaties kon hij instromen via het verkort onderzoek.

U kunt hier de cijferlijst eindexamen Centraal Onderzoek 2021 downloaden

U kunt hier de beelden terugkijken van de livestream van het eindexamen

Een jaar lang selecteren

Het complete traject naar KFPS stamboekhengst duurt bijna een jaar. De eerste bezichtiging met vrije inschrijving van jonge hengsten startte in november 2020. Van zo’n 300 hengsten is er een selectie gemaakt naar de tweede bezichtiging tijdens de Hengstenkeuring in januari 2021. Vervolgens zorgen drie voorrijdagen afgelopen zomer voor een verdere schifting en startte het Centraal Onderzoek in september met 19 hengsten. Uiteindelijk zijn er vijf hengsten overgebleven waarbij via de ‘zijstroom’ van het Verkort Onderzoek de zesde hengst binnenkwam. Met het afsluiten van het Centraal Onderzoek 2021 komt de volgende ronde ook alweer in beeld. Van 29 november tot en met 3 december 2021 is de eerste bezichtiging in Harich voor het hengstenkeuringstraject 2022, waarbij alweer meer dan 300 hengsten zijn aangemeld.

Bron: Phryso