Zeven Friese sterren bij locatiekeuring Gaasterland

De locatiekeuring op woensdag 1 juni bij Stal Gaasterland leverde voor zeven Friese paarden een Ster op. Bij de driejarigen kregen drie merries een Ster met een tweede premie. Bij de hengsten waren het twee zonen van Tymen 503 die het felbegeerde Sterpredicaat kregen toebedeeld. Jelmer Elvira Ster (v. Andries 415) en Jelte “van de Brink” Ster (v. Norbert 444).

Bij de veulens was er een eerste premie voor Tjaarkje (Jurre 495 x Reinder 452), een rastypisch merrieveulen met fraaie lange hals. Ze mag wat sterker in de rug, maar heeft droog en hard beenwerk, zo lichtte de jury bij monde van voorzitter Piet Bergsma – die samen met Louise Hompe en Corrie Terpstra in de baan stond – toe. ‘Ze stapt ruim, soepel door haar lijf en dat geldt ook voor de draf waarbij ze daarin wat meer opwaarts mag bewegen.’

Twee driejarigen merries

Van de drie merries in de rubriek met driejarigen verdienden er twee een Ster: Lutske fan Fjildhûzen Ster (Wimer 461 x Reinder 452) en Klaasie Applonia Ster (Hette 481 x Bartele 472). De koppositie in deze rubriek was voor Klaasie die haar edele hoofd, sterke bovenlijn en droog en hard beenwerk combineerde met een wat korte stap, maar ook veel zweefmoment en souplesse in de draf. Ook Lutske had een edel hoofd en een goede bovenlijn. In haar stap mag ze wat meer gelijkheid in het voorbeen laten zien, maar in draf is ze opwaarts heeft ze veel zweefmoment en een sterk achterbeen, lichtte de jury toe.

Bij de rubriek van vier jaar en oudere veulenboekmerries bleef er één over die Ster mee naar huis mocht nemen: Heidi P. Ster (Fonger 478 x Krist 358). Heidi was sterk in de bovenlijn, met een lang voorbeen en een lang kruis, waarbij ze ruim stapte en mooi opwaarts draafde met een sterk achterbeengebruik.

Van stamboek naar Ster

Voor graadverhoging kwamen Ariël van de Oude Zeebodem Ster (Alke 468 x Folkert 353) en Guusje v/d bokkefarm Ster A (Jehannes 484 x Beart 411) in aanmerking. Met een sterke bovenlijn, wat hellend in haar kruis en een stap die wat ruimer mocht, bleek Ariël een overtuigende draf met veel zweefmoment en een heel sterk achterbeen te hebben. Guusje heeft een edel hoofd en veel halslengte. Ondanks haar lichte C-lijn werd ze Ster met een tweede premie met een ruim voldoende stap en een soepele draf met sterk gebruik van het achterbeen.

Bron: Phryso