Zilveren Zweep voor Isabelle Vroomans en Harmina Holwerda

Dit weekend stond Sonnega in het teken van de KFPS Sportcompetitie. Bij het mennen was de tinnen menner voor Karin Vermeulen. De Zilveren Zwepen werden gewonnen door Isabelle Vroomans en Harmina Holwerda. Bij de Subtop liet Hennie Roffel de hoogste score met Walt 487 (v. Gjalt 426) noteren in de Zware Tour, met de kür op muziek: 73,313%.

De Tinnen Menner in de KFPS Sportcompetitie 2018-2019 mennen is gewonnen door Karin Vermeulen. Ze behaalde op vrijdagavond 15 februari met Yfke Fan Hesens (v. Andries 415) het kampioenschap in de klasse B én het hoogste aantal punten in deze indoorcompetitie. ‘Lekker voorwaarts, heerlijk swingend. We hebben genoten’, aldus de dames juryleden Wil van Hulst en Gerke Wilbrink over het fraaie optreden van Karin en Yfke.

Lichtvoetig

Vajen T. Horsea (v. Tymon 456) en Isabelle Vroomans hebben tijdens de KFPS Sportcompetitie op zaterdag 16 februari de Zilveren Zweep gewonnen. Haar dagscore van 72,25% in de L2 bezorgden Isabelle en Vajen de winst nipt voor Annemieke Wybenga met Wander W.A. (v. Wimer 461) die het kampioenschap in de B-dressuur binnenhaalde.

De combinatie Isabelle en Vajen was het afgelopen jaar al bijzonder succesvol. Zo wonnen ze de Pavo Fryso Bokaal bij de 4-jarige merries en haalden ze een topscore van 87 punten in de IBOP. In Sonnega wist de lichtvoetig bewegende Vajen T. Horsea de eerste plek -waarmee ze de finale was begonnen- vast te houden en de zeer sterk bezette L2 winnend af te sluiten. ‘Wauw’ en ‘Genieten’, zo stond er onderaan het protocol geschreven.

Hoogste dagscore

Harmina Holwerda heeft met Ruscherd fan Bokkum (v. Norbert 444) de Zilveren Zweep gewonnen tijdens de KFPS Sportcompetitie dressuur op zondag 17 februari. Harmina en Ruscherd zetten met hun kampioenschap in de M2 de hoogste dagscore neer.

In de M2 is elke jury al de hele competitie gecharmeerd van Harmina Holwerda en Ruscherd fan Bokkum (v. Norbert 444) die ook tijdens de finaledag met zijn imponerende front kampioen werd. Reservekampioen werd Monique van der Meij met Sandokan (v. Jasper 366).

Subtop

In Sonnega werd er tijdens de KFPS Sportcompetitie dressuur op zaterdag 16 februari ook een subtop wedstrijd verreden. De hoogste score liet Hennie Roffel met Walt 487 (v. Gjalt 426) noteren in de Zware Tour, met de kür op muziek: 73,313%.

Zware tour

De Zware Tour werd gewonnen door Lisanne Veenje met Friesen Exklusiv Wirdmer (v. Beart 411) met een score van 65,326%. Nathalie Vorenhout met Anna van de ‘Haffriehoeve’ (v. Rindert 406) bereikte met 61,985 % de hoogste score in de Inter II.



Lichte tour

In de Lichte Tour Inter I haalde Leonie Evink met Filou S.b.(v. Tjalf 443) een score van 64,779% en een eerste plaats. De PSG schreef Marsja Dijkman met MGPNGP Geke fan é Bijemastate (v. Beart 411) op haar naam met 66,765, en ook de kür op muziek in de lichte tour won ze met 71,313%.



ZZ-Zwaar

In de klasse ZZ-Zwaar zette Jeanet Dam met Gijsbert JD (v. Tsjalke 397) een fraaie proef neer en een puntenscore van 65,86%. Britt Muis pakte de tweede plek met Aarnold 471 (v. Wikke 404) en 61,77%, gevolgd door Baukje Wijma met Milan Fan Panhuys (v. Rypke 321) met 60,429%.

Bron: Horses.nl/KFPS