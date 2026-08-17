Zora (Rommert 498) kampioen en Voorlopig Kroon in Duitsland

Met een Ster eerste premie en Voorlopig Kroon werd de driejarige Zora von der Halde Ster (Rommert 498 x Meinte 490) fokdagkampioen op de keuring in het Duitse Baar op zaterdag 15 augustus. Juryleden Manuel Gasseling en Ellen van Gastel maakten de tienjarige Antje van Bungarten Ster (Gerben 479 x Ludse 305) algeheel reservekampioen.

KFPS Door

Het was een kleine, maar fijne keuring in Baar waar 23 paarden werden voorgesteld bij Friesenhof Bungarten waar de keuring om 8 uur ‘s morgens begon om voor de warmte klaar te zijn. De dag startte met een IBOP waarbij Els fan ‘t Westerskar Ster AA (Omer 493 x Felle 422) van Bettina Hall uit Nachtsheid met amazone Sandra de Groot naar een mooie 80 punten en een AA score werd gereden. Sandra reed ook de latere reservekampioen Antje naar 77,5 punten.

Georg veulenkampioen

Van de acht veulens er zeven een tweede en eentje een eerste premie kreeg. Georg U.L. (Nyk 538 x Epke 474) van Udo Leib uit Hahnheim kreeg het oranje lint en werd daarmee kampioen bij de hengstveulens. Bij de merrieveulens werd van de vijf tweede premie veulens Hommel van Bungarten (Martinus 539 x Omer 493) gekozen tot kampioen, met stalgenoot Hadewych van Bungarten (Murk 540 x Anders 451), ook van succesvol inzender Bettina Hall, het reservelint kreeg omgehangen.

Jeugdkampioen Aubree

Voor het jeugdkampioenschap kwamen twee enters en drie twenters in de baan. Kampioen werd de enige met een eerste premie: Aubree van Bungarten (Hildwin 528 x Hette 481) van Vanessa Bungarten.

Drie Sterren

Bij de opname rubrieken werden drie van de vier aangeboden merries Ster. Uniek van Bungarten Ster (Wolter 513 x Gerben 479) en Yente van Es Ster (Ulbrân 502 x Tsjerk 328) kregen een Ster met een tweede premie. Het oranje lint ging naar Zora von der Halde Ster (Rommert 498 x Meinte 490) van Martin Junginger uit Neenstetten, die in haar tweede presentatie Voorlopig Kroon werd verklaard. De vierde Ster van de dag ging naar Ina von der Halde Ster (Omer 493 x Doaitsen 420), gefokt door Martin Junginger en in eigendom van Bettina Hall, die promotie maakte van stamboek naar Ster. Twee oudere merries verschenen voor de jury. Antje van Bungarten Ster (Gerben 479 x Ludse 305) van Vanessa Bungarten kreeg een eerste premie en werd onderscheiden met het algeheel reservekampioenschap.

Bron: KFPS