Zuid-Afrikaanse Chere Burger verzekert zich opnieuw van Fries talent

Sterhengst MGPNGP Mario fan Bokkum (Jasper 366 x Leffert 306) gaat zijn sport carrière voortzetten in Zuid-Afrika. Eigenaren Sybren Minkema en Jolanda Schreuder hebben de negenjarige hengst aan Chere Burger en haar man uit Johannesburg Zuid-Afrika verkocht.

Chere Burger is een bekende internationale Grand Prix amazone die met Anders 451 in 2014 het eerste Friese paard reed op de Wereldruiterspelen. Anders was niet haar eerste Fries paard, dat was Arjen (Jasper 366) en de topamazone was eigenlijk weer op zoek naar nog een zeer getalenteerde nakomeling van Jasper 366.

‘We wilden hem niet verkopen’

Burger had haar oog laten vallen op Mario ook omdat hij een echte blikvanger is en in de lange lijnen en in het tuig opvalt. “In eerste instantie wilden we hem niet verkopen”, vertelt Sybren Minkema. “Hij is een combinatiepaard, kan dressuur, mennen en tuigen en dat allemaal op topniveau.” Maar na nog eens goed nadenken kwamen Jolanda en Sybren tot de conclusie dat hij in Zuid-Afrika prachtige kansen zou krijgen om zijn carrière voort te zetten.

‘Echt mooi was ie niet’

Mario kwam bij hen op stal als 2,5-jarige hengst. Geboren werd hij als Mario van de Poldersdijk, uit de fokkerij van Bauke de Boer, Fokker van het Jaar 2020. “Daarom heeft Mario ook de sportnaam Van Bokkum gekregen”, verklaart Sybren die eigenlijk in eerste instantie niet heel erg gecharmeerd was van Mario. “Jolanda was meteen enthousiast over zijn hele sterke achterbeen, maar echt mooi was hij niet.”

‘Hij heeft zich geweldig ontwikkeld’

Afgelopen jaar kreeg Mario tijdens één van de eerste locatiekeuringen overigens wel het Sterpredicaat. “Hij heeft zich geweldig ontwikkeld in de zes jaar dat hij bij ons op stal heeft gestaan”, vertelt Sybren die de hengst in zijn 4-weekse quarantaine in ‘shape’ houdt door hem nog door te trainen. “Ik ga hem wel missen, vooral in een klavertje 3 of de tandem, want daar liep hij altijd op kop. Hij is een lefgozer, gaat altijd door, maar ho is ho, dus ook heel betrouwbaar.”

Super Mario

In de dressuurring haalde Mario mooie resultaten met Harmina Holwerda. Als vijfjarige werd Mario Europees kampioen. Zijn bijnaam Super Mario kreeg hij tijdens de finales van de Pavo Fryso Bokaal. De éne dag werd hij kampioen in de dressuur, de dag erna in het tuigen. Een unieke prestatie.

Project Mei Grand Prix Nei Grand Prix

Dat jaar won hij ook het Europees kampioenschap bij de zesjarigen en de Provincie Fryslan prijs en dat leverde hem de nominatie op voor Paard van het Jaar. In het project Mei Grand Prix Nei Grand Prix waren Mario en Harmina opgenomen om zich verder door te ontwikkelen naar Grand Prix.

Hattrick

In 2019 wist Mario de hattrick vol te maken door weer het EK voor Friese paarden te winnen, nu bij de zevenjarigen. Bovendien haalde Jolanda een hoofdprijs binnen door kampioen met Mario te worden in de damesklasse. En kampioenschap met een gouden randje. “We hadden dat jaar veel pech gehad, dat kampioenschap was een enorme opsteker”, aldus Sybren die zich troost met de gedachte dat Mario een heel goed plekje krijgt in Zuid-Afrika. “En zo gauw het kan gaan we hem opzoeken natuurlijk.”

Bron Phryso