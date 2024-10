Zusjes Okkema winnen Friese Paarden Pas de Deux: ‘Het naast elkaar rijden in draf op muziek gaf een kick’

Natuurlijk mochten de zwarte parels van het noorden des lands niet ontbreken op Indoor Friesland. Gisterenavond stond er dan ook een heuse Friese Paarden Pas de Deux op het programma, de NHL Stenden Prix. Vijf duo’s kwamen er in de ring en alle vijf waren ze adembenemend. Zoals altijd kan er maar één de winnaar zijn en dat werden de gezusters Rianne en Wendy Okkema. Samen met hun Stal Okkema’s Willem en Stal Okkema’s Yeske behaalden de dames de winnende score van 73.300%.

Extra bijzonder hieraan is dat niet alleen Wendy (32) en Rianne (27) zussen zijn, maar hun paarden Willem en Yeske ook broers. Willem is in het bezit van Wendy en haar partner, daar waar Yeske in eigendom is van de stal van haar ouders in Britswert (Stal Okkema). Beide paarden worden ook aangespannen gereden.

Geboren Friezen

Wendy en Rianne stralen als ze hun verhaal doen. Zo vertelt Wendy: “We zijn beiden geboren Friezen en wonen er nog steeds. Ik werk in de VOF van mijn ouders en Rianne heeft een baan buiten ons bedrijf. Rianne is net als onze vader nogal avontuurlijk aangelegd en wil niet gebonden zijn. Twee weken geleden werd ik gebeld of ik mee wilde doen aan de Pas de Deux en toen heb ik Rianne gevraagd mijn partner hierin te worden. Ik heb dit vaker met een vriendin gedaan, maar met mijn zus leek het me extra leuk.”

Twee broers

Rianne vervolgt: “Twee weken zijn we hier intensief mee bezig geweest. Eerst hebben we een proef gemaakt en daarna kwam de rest. De muziek en de kleding bijvoorbeeld. Het is een proef op Z-niveau geworden. Ook moesten er natuurlijk paarden uitgekozen worden. Dat werden twee broers, net als wij zussen, ook weer bijzonder. Willem had hier twee jaar geleden ook al gelopen, maar voor mijn paard was het de eerste keer. Echter, het ging hartstikke goed.”

Tevreden

Samen sluiten de dames hun enthousiaste verhaal af: “Beiden kregen we een klein foutje, maar toen we klaar waren, waren we hartstikke tevreden. Vooral het naast elkaar rijden in draf op muziek gaf een kick.”

