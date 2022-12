Zweedse menster Amanda Krogstad met haar Friese paarden naar Wereldkampioenschap 2023

Amanda Krogstad heeft met haar Friese paarden een plek verworven in het Zweedse nationale menteam. Daarmee zal ze deelnemen aan de Zweedse kampioenschappen, de Nordic kampioenschappen en bovendien heeft ze hiermee een ticket bemachtigd voor de Wereldkampioenschappen in 2023.

De in Zweden woonachtige Amanda is al jarenlang een ambitieuze tweespanrijder met haar Friese ruinen Melle H (Wikke 404), Nero (Aan 416) en Rintsje B. (Reinder 452). Ook voor de World Wide Friesian Tour is ze hofleverancier met het aantal ingezonden kilometers voor deze wereldtocht voor Friese paarden.

Het WK tweespannen 2023 is toegekend aan Haras du Pin in Frankrijk. De datum is van 27 september tot en met 1 oktober.

Bron: Phryso