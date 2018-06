Fürst Fohlenhof van KWPN keuring nu van Reesink en Oldenburgs goedgekeurd

Fonq behoorde op de KWPN hengstenkeuring tot één van de publiekslievelingen. De hengst die bij het KWPN werd voorgesteld door de in Nederland woonachtige Britse Francesca Newman kwam dit voorjaar in handen van Eugène Reesink. Hij besloot hem niet naar het KWPN verrichtingsonderzoek te brengen, maar stelde hem voor in Oldenburg. Daar werd hij op 24 mei goedgekeurd.

Topcijfers

Reesink zette de hengst in training bij Ann-Christin Wienkamp, die hem voorbereidde op de eerste concoursen. Op zijn eerste wedstrijd in Coesfeld werd de sterke vos derde, gisteren in Münster was er de zege met topcijfers. Een 9,5 voor de stap, een 8,5 voor de draf, een 8,5 voor de galop, een 8,5 voor de stand van opleiding en een 9 voor de bouw. Met zulke cijfers zou de hengst geen slecht figuur slaan op de Bundeschampionate. Of hij daar ook gaat lopen weet Reesink nog niet: “Het Bundeschampionat is nog niet zeker. Rust en ontspanning staan bij ons hoog in het vaandel.”

Uitslag Münster



Bron: Paardenkrant-Horses.nl