Gastruiters testen NRPS-verrichtingshengsten

Op donderdag 7 november was het voor de NRPS-verrichtingshengsten de dag van de rijdende juryleden. Wendy Scholten (dressuur en springen), Sandra Schmuecker (springen) en Joyce Lenaerts (dressuur) namen plaats in het zadel van de zestien aanwezige hengsten nadat deze door hun eigen ruiter waren voorgesteld.

Dit leverde zoals gebruikelijk nieuwe inzichten op over de verschillende hengsten. Soms gaf een paard de gastruiter een beter gevoel dan deze van tevoren had verwacht, en ook andersom gebeurde een enkele keer. Enkele hengsten bleken in het werk over meer bloed te beschikken dan hun exterieur en uitstraling doet vermoeden. In het algemeen presteerden de 3,5-jarige deelnemers zeer goed voor hun leeftijd.



Dressuur-, spring- en pony-hengsten

De dressuurhengsten die zich deze keer presenteerden, waren Creedence (v. Crosby), VH-Lamborghini-Pomona (v. Vivaldi), Lennon (v. Glamourdale), Z-Lundy (v. Zonik), Dai Ko Myo TF (v. Dante Weltino), Evegro (v. Everdale) en Gregory (v. George Clooney).

De springhengsten die in actie kwamen, waren Amazing VTS (v. Arezzo VDL), Coupe Germany (v. Coupe d’Or), Landino VDL (v. Stakkato Gold), Budweiser (v. Berlin) en Qlano (v. Quintus).

De vier pony-hengsten hadden zich weer verbeterd ten opzichte van de vorige keer en lieten zich goed zien onder hun eigen ruiters. Het zijn No Limit SW (v. Nightfever II), Koploper (v. Kanshebber), Veenstra’s Krack (v. Veenstra’s Grapjas) en Damon du Bois (v. Don Cremello du Bois).

Bron: NRPS