Geef je mening over voortplantingstechniek ICSI

De voortplantingstechniek ICSI is in opkomst. Met deze techniek worden de mogelijkheden voor topfokkerij enorm vergroot. Overleden hengsten waarvan nog maar slechts een klein beetje sperma beschikbaar is kunnen weer optimaal ingezet worden. Merries hoeven hun veulen niet zelf te dragen, waardoor ze kunnen doorlopen in de sport. Maar er zijn ook tegengeluiden, bijvoorbeeld van merrie-eigenaren die merken dat hun merrie toch wel veel last heeft van de ingreep. En moeten we de natuur wel in deze mate beïnvloeden? In de april-aflevering van HorsesTV wordt dit onderwerp aangekaart bij deskundigen. Voorafgaand daaraan zijn wij benieuwd naar jouw mening over ICSI. Is het een goede oplossing in de fokkerij? Of is het vanuit ethisch oogpunt eigenlijk niet verantwoord? Vul snel onderstaande enquête – voor fokkers én niet-fokkers – in!

ICSI is de afkorting voor intracytoplasmic sperm injection. Het gaat een stap verder dan embryotransplantatie. Bij normale embryotransplantatie ontstaat het embryo na inseminatie van de merrie en wordt dit embryo zeven tot acht dagen na de ovulatie uit de baarmoeder gespoeld en vervolgens in een draagmerrie geplaatst. Bij een ICSI-behandeling worden eicellen gewonnen uit de eierstok van de merrie middels een eicelpunctie. Deze eicellen ondergaan in het laboratorium een laatste rijpingsfase. Vervolgens worden de eicellen bevrucht door middel van de ICSI-techniek: het injecteren van één zaadcel in de eicel. Daarna worden de bevruchte eicellen een aantal dagen gevolgd om hun ontwikkeling tot embryo te bekijken. Na ongeveer een week vindt de transplantatie in een draagmerrie plaats. Deze draagmerrie volbrengt de dracht van het embryo en brengt uiteindelijk het veulen ter wereld.

Voors en tegens

ICSI biedt commercieel interessante mogelijkheden. Zo maakt deze techniek het mogelijk om hengsten met een minder bevruchtend vermogen of overleden hengsten waarvan nog maar weinig sperma beschikbaar is toch veelvuldig te gebruiken voor de fokkerij. Merries met gezondheids- of vruchtbaarheidsproblemen blijven toch inzetbaar. En merries kunnen door blijven lopen in de sport, want zij hoeven niet zelf drachtig te worden of hun veulen te dragen.

Maar er zijn ook tegengeluiden. Is het wel ethisch verantwoord om de natuur zo te beïnvloeden? En uit ervaringsverhalen blijken merries behoorlijk last van de eicelpunctie te kunnen hebben, tot en met het niet meer kunnen presteren in de sport aan toe.

Hoe denk jij over deze foktechnische ingreep? We zijn benieuwd naar jouw mening. Vul snel onze enquête in!