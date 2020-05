Geen keuringen NRPS, wel thuisinspectie

Komende zomer zullen de overheidsmaatregelen iets versoepeld worden. Maar evenementen mogen tot 1 september niet plaatsvinden. Daarom gaan de regionale keuringen en de Nationale keuring van het NRPS dit jaar niet door.

Het is wel mogelijk om 3-jarige en oudere merries in het stamboek te laten opnemen. Vanaf begin juni kunnen merries en veulens via de website aangemeld worden voor een thuisinspectie. Hoe dit precies in zijn werk zal gaan, is onder meer afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Hierover volgt later meer informatie.

Stamboekopname

Maar het is zeker dat merries in het stamboek opgenomen kunnen worden en dat veulens en dieren aangeboden kunnen worden voor een predicaat(verhoging) van de merrie. Ook kunnen veulens aangeboden worden voor het afstammelingenonderzoek van een hengst en merries die in aanmerking komen voor een predicaat(verhoging) kunnen worden gepresenteerd.

Bron: NRPS