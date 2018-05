Geen WFFS-dragers onder 20 ingeschreven hengsten

Het KWPN schreef gisteren na afloop van het voorjaarsonderzoek 20 hengsten in. Onder die 12 springhengsten, 7 dressuurhengsten en één Gelderse geen hengsten die drager zijn van het gendefect dat WFFS kan veroorzaken. De WFFS-status van alle hengsten was gisteren direct zichtbaar in de KWPN database.