85/85 voor Otilde op stamboekkeuring Gelders Paard

Onder opvallend grote, publieke belangstelling vond 2 juli in Ermelo de stamboekkeuring Gelders Paard plaats. Merries uit goede moederlijnen vielen op en haalden mooie scores binnen. De hoogste score was deze keer voor Otilde (v. Floris BS uit volle zus Alexandro P) met 85/85.

Deze dochter van Floris BS uit de preferente stermerrie Barones-Tilde liet zowel voor haar exterieur als beweging 85 noteren. Een goed gemodelleerde vos, die in beweging een mooie techniek en veel afdruk liet zien en daarbij steeds in de goede houding liep. Toch zijn de kaarten voor de Centrale Keuring over drie weken nog niet geschud, aldus Wim Versteeg, inspecteur van de regio Gelders Paard: “We hebben vandaag een groep aansprekende paarden ster kunnen maken. De kopgroep doet niet veel voor elkaar onder, dus er kan tijdens de Nationale Dag van het Gelders nog van alles veranderen.”

Puntenpakker Otilde van f/g familie Peters uit Stokkum is van goede komaf. Moeder Barones-Tilde is een volle zus van de goedgekeurde en preferente Gelderse hengst Alexandro P.

Onna Dodessa van Heemstate

Nog een merrie uit een gerenommeerde stam die een goede indruk maakte is Onna Dodessa van Heemstate (v.Ferdinand) uit elite sportmerrie Dodessa. Deze dochter van Upperville werd in 2011 Nationaal Kampioen van de driejarige Gelderse merries. In 2017 was haar zoon Monter van Heemstate het beste hengstveulen tijdens de Nationale Dag van het Gelders Paard. Op de NVK in dat jaar was hij het tweede, beste hengstveulen. De grootmoeder van Onna Dodessa van Heemstate is Odessa (keur, preferent, prestatie, sport v. Ahoy). Onder meer moeder van het Lichte Tour-dressuurpaard Emir (. Westenwind) en diens volle broer Flügel, die succesvol is in de internationale mensport. De royaal, maar zeer evenredig gebouwde Onna Dodessa van Heemstate van f/g Wemke Staatsen uit Emmer Compascuum kreeg voor zowel exterieur als beweging 80, haar expressieve draf leverde 85 punten op.

Gelderse richting groeit

De 35 te keuren paarden beoordeeld door twee teams. In het team van Wim Versteeg zaten Marloes van der Velden en jurylid in opleiding, Corien IJspeerd. Het andere team bestond uit voorzitter Jan Pen, Margot Kostelijk en aspirant-jurylid Carmen Peters. In totaal werden 19 ster verklaard.

Wim Versteeg is blij met de aantallen: “De fokrichting Gelders paard is sterk groeiende, er hebben zich de laatste jaren opvallend veel nieuwe leden aangemeld voor deze richting. Je merkt dat deze mensen op zoek zijn naar een rijdbaar en veelzijdig paard en dat is iets waar wij als bestuur, Fokkerijraad, fokleiding en jury de laatste jaren bijzonder op ingezet hebben. We streven naar nuchtere paarden met een fijne looplust en een goed dragend achterbeen. Daarbij een voorbeen met een lichte heffing in de knie en een houding waaraan iedereen meteen een Gelders paard herkent. De meeste paarden die we gezien hebben zijn professioneel voorbereid op de keuring, maar een enkeling was wat schraal en onvoldoende bespierd. Ook hebben we regelmatig een opmerking moeten maken over het fundament, dat blijft een punt van aandacht want een correct fundament is belangrijk voor de duurzaamheid. Ik kijk na vandaag in ieder geval uit naar de Nationale Dag van het Gelders Paard.”

Bron: KWPN/Horses