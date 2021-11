Acht Gelderse merries slagen voor IBOP: 84 punten voor Alexandro P-dochter

Tien merries verschenen afgelopen zaterdag voor het oog van juryteam Marloes van der Velden en Jan Pen in de ring op het KWPN-centrum voor het afleggen van een IBOP. Van die tien slaagden er acht glansrijk voor deze test. Bij de rijpaarden scoorde Nadien MC (Alexandro P x Zichem) de hoogste punten. Bij de aangespannen paarden ging die eer naar Niezelma (Imposant EM x Sirius).

“Wat ons opviel was dat zowel de paarden onder het zadel als de aangespannen paarden goed voorbereid de baan in kwamen. Een aantal ervan heeft onlangs meegedaan aan de oefenavond. Wim Versteeg was er toen bij en kon nog enkele aanwijzingen geven. Doorsnee waren de paarden vandaag meer ontspannen dan in andere jaren. Zo’n oefenavond is vrijblijvend, maar dus wel een goed initiatief”, vertelt Marloes van der Velden.

Niezelma

Bij de drie aangespannen paarden waren de hoogste punten, 80 en meteen het keurpredicaat voor Niezelma. Deze fraaie en charmante dochter van Imposant EM komt uit de preferente stermerrie, Wiezelma. Dit is tevens de moeder van de onlangs goedgekeurde Gelderse hengst Markant BK. Ze is gefokt bij Wim Kollenburg in Best en staat geregistreerd bij Hellen van der Tol in Woerden. Op de NMK eindigde zij deze zomer op een fraaie vierde plaats. Marloes van der Velden: “Niezelma gaf een heel mooi beeld voor de wagen. Ze stapte actief, draafde met heel veel ruimte, afdruk, takt en souplesse. Ze beschikt over een hele krachtige galop met een actief gebruik van het achterbeen en kon aangespannen ook erg makkelijk schakelen. Voor haar draf scoorde ze 85.”

Novalexia

Marcel van Bruggen stelde naast Niezelma ook Novalexia heel aansprekend voor. Deze dochter van Edmundo uit de preferente stermerrie Rolexia (v. Bazuin) had bij de stamboekopname in juli zoveel spanning dat haar kwaliteiten niet uit de verf kwamen. Met een score van 79.5 nam de donkere vosmerrie van Marina Burger uit Tricht sportief revanche en keerde huiswaarts als keurmerrie. Haar fraaie silhouet en takt in beweging vielen positief op.

Nadien MC

Bij de rijpaarden waren de hoogste punten, 84 voor Nadien MC (v. Alexandro P) uit Ursa (elite sport prok v. Zichem) van f/g M.C. van der Spek uit Moerkapelle. Na haar derde plaats op de NMK afgelopen zomer waren natuurlijk de verwachtingen hoog gespannen. Voor een driejarige gaf zij een heel mooi beeld onder het zadel met drie hele goede basisgangen. Ze stapte heel zuiver met veel tact en een goede ruimte. Deze ruimte liet ze ook zien in de draf en daarbij ook een fraaie zelfhouding. Galopperen deed ze in een mooi drietact en veel lichaamsgebruik. In het springen was ze heel voorzichtig en liet een goede instelling zien. En heel positief: als ze een foutje maakte, reageerde ze daar meteen goed op. Met een fijn rijdende Linda Keizer op haar rug werd Nadien MC elite.

Marenda J

Marenda J, een dochter van Henkie uit Nationaal Kampioen Brenda (elite pref prest sport v. Special D) van Albert de Jong uit Ophemert liet zich heel makkelijk rijden, toonde een actieve stap en draafde met heel veel lichaamsgebruik in een goede takt. In galop liet ze een goede sprong zien. Als je iets zou willen zeuren zou ze soms iets meer houding mogen maken in beweging. Springen deed ze met een fijne instelling. Ze landde steeds in de juiste galop en waardeerde zich in het vrijspringen ook nog op. Haar totaalscore bedroeg 82.5, voor alle springonderdelen liet ze zelfs 85 noteren. Marenda J keerde huiswaarts met het keurpredicaat. Sabrina Melotti heeft haar opgeleid en stelde haar ook voor.

Bron: KWPN