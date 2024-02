Barbara Brugge: van hobbyfokster naar ‘hengsteneigenaar’

De Gelderse premiehengst Ruysdael van Ruijnen (Kardieno x Chippendale x Elegant x Batello) kwam eigenlijk toevallig ter wereld. Politieagente Barbara Brugge had bij haar Friese merrie een dekking gewonnen en wilde een maatje voor dat veulen op komst. Zodoende werd haar Gelderse Jamila ook gedekt. Het resultaat: een premiehengst. En een hobbyfokster (die tot nu toe drie paarden fokte) die nu opeens ‘hengsteneigenaar’ is.

Wie Barbara Brugge spreekt, wordt direct aangestoken door haar enthousiasme. Een week na de hengstenkeuring begint ze weer een beetje te landen. Gek is het ook niet dat het even moest landen dat ze een premiehengst fokte en in eigendom heeft. Ruysdael van Ruijnen is namelijk haar tweede fokproduct uit haar niet alledaagse collectie paarden.

