Dag van het Gelders Paard tegelijk met CK Gelderland

Bezoekers aan het fokkerscafé Gelders Paard kregen vorige week in Papendal nog de vraag voorgeschoteld hoe de Dag van het Gelders Paard verbeterd zou kunnen worden, maar ondertussen is de planning voor dit jaar al in kannen en kruiken. De Dag van het Gelders Paard vindt dit jaar gelijktijdig plaats met de Centrale Keuring Gelderland voor spring- en dressuurpaarden op zaterdag 20 juli in Ermelo op het Nationaal Hippisch Centrum.