Drie Gelderse hengsten aangewezen

De KWPN Hengstenkeuringscommissie Gelders Paard keurde de afgelopen jaren heel ruim, maar ondertussen zijn er alweer een aantal goedgekeurde Geldersen verdwenen (Mandienio gecastreerd, Matiz verkocht). Dit jaar werd er weer wat strenger gekeurd (al op de eerste bezichtiging), de drie hengsten die Den Bosch haalden zijn allemaal aangewezen voor de presentatie.

Naast de twee driejarigen is ook de zevenjarige Lorano V (Danser x Manno) – die overigens op geen enkele startlijst te vinden was – aangewezen. Deze hengst die op Z1-dressuurniveau in de sport loopt, werd op de eerste bezichtiging bekeken onder het zadel en vervolgens nog een keer in een proef.

Gelderse hengsten