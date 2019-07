DvhGP: Vonk-veulens aan kop bij merries én hengsten

Voor familie Vonk uit Goudriaan was het algemeen veulenkampioenschap vooraf al niet meer spannend: zowel de kampioen bij de hengstveulens Olaf Rona (Vitens x Alexandro P) als de kampioen bij de merrieveulens Odette Kim (Edmundo x Koss) werd namelijk geboren bij familie Vonk. Het werd uiteindelijk het prachtig gemodelleerde hengstveulen Olaf Rona. "De geweldige presentatie in draf, waarbij Olaf Rona veel zelfhouding toonde, gaf daarbij de doorslag", aldus juryvoorzitter Reijer van Woudenberg.

Waar de veulenrubrieken op de Centrale Keuringen voor rijpaarden in veel provincies maar matig bezet zijn, werd het gehele ochtendprogramma op de Dag van het Gelders Paard gevuld met veulens. Ruim 50 Gelderse veulens verschenen in Ermelo en daarbij was de kwaliteit hoog. Bij de hengstveulens mochten negen veulens terugkomen voor de kopgroep en bij de merrieveulens waren dat er tien.

Twee keer Edmundo

Bij de merrieveulens stonden twee veulens van Edmundo bovenaan. Als tweede achter Odette Kim werd de palomino Og3ne VB (Edmundo x Fabricius) geplaatst, voor Olivia S (Henkie x Charmeur). Verder in de kopgroep bij de merrieveulens dochters van Habanna, Jupiler S, Il Divo, Imposant EM en Alexandro P.

Drie keer Vonk-fokkerij

De fokkerij van de familie Vonk had nog meer succes. Bij de hengstveulens werd Ollie (v. Alexandro P) namelijk op twee gezet, hij komt uit de door Vonk gefokte Beginning (Victory x Factor). Op drie stond hier net zoals bij de merrieveulens een Henkie: Orson M (mv. Negro).



Bron: Horses.nl