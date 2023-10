Eerste zadelpresentatie Gelderse hengsten: Parodie gepresenteerd

De eerste zadelpresentatie voor de aangewezen Gelderse hengsten heeft plaats gevonden in Ermelo. De zadelpresentatie was het eerste officiële moment waarop Parodie (v. Alexandro P) onder het zadel werd getoond aan de hengstenkeuringscommissie, ter voorbereiding voor het najaars- verrichtingsonderzoek.

De driejarige Gelderse hengst Parodie, gefokt door B. Verwaijen uit Eerbeek, werd onder het zadel voorgesteld. Hij liet daarbij ook enkele sprongen zien. De schimmelhengst is doorverwezen naar de volgende zadelpresentatie op maandag 13 november in Ermelo.

Verrichtingsonderzoek Gelderse hengsten

Voor Gelderse hengsten geldt dat zij als driejarige direct na aanwijzing aangeboden kunnen worden voor het voorjaarsonderzoek, het daaropvolgende najaarsonderzoek of het jaar erop in het voorjaar. De eigenaar mag kiezen of hij de hengst gedurende het onderzoek laat testen als rijpaard (aanleg als rij- en springpaard) of als aangespannen paard. Na het succesvol afleggen van het verrichtingsonderzoek volgt tweemaal een eendaags onderzoek in de discipline waarin de hengst geen aanlegtest heeft ondergaan.

