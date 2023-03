Henkie-dochter Ninkie best geteste Gelderse IBOP-merrie van 2022

Het KWPN heeft een overzicht van de best geteste Gelderse IBOP-merries van 2022 gepubliceerd. Alexandro P leverde in 2021 de best scorende merrie, zijn zoon Henkie tekende afgelopen jaar voor het vaderschap van de best geteste merrie.

Ninkie (Henkie x Voice) van fokker H. Ermens was op driejarige leeftijd kampioene op de Nationale Dag van het Gelders Paarde en werd reservekampioen van de driejarige Gelderse Merries op de NMK in Ermelo. Ook in de IBOP stelde de merrie niet teleur. Ze kreeg 85,5 punten en werd daarmee de topscorer van 2022.

De inmiddels zesjarige Melotti Texel (Edmundo x Lorton) van fokker N.P.C. Garritsen-Berkelaar liep eerder al een goede IBOP onder het zadel en herhaalde dat kunstje ook met haar aangespannen verrichting. De merrie die veelzijdig wordt ingezet scoorde 83,5 punten.

Op de derde plaats in het klassement volgt Odiezelma (Imposant x Sirius, fokker L.W.M. Kollenburg) van S. Postma-van der Wal. Met haar aangespannen verrichting kreeg ze 83 punten.

Bron: KWPN