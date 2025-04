IBOP Gelders Paard: 80 punten voor Le Formidable-dochter Rosa Larenda J

Op de IBOP Gelders Paard in Ermelo slaagden vandaag vier van de vijf merries die werden voorgesteld. De hoogste punten (80) waren voor de Le Formidable-dochter Rosa Larenda J (mv. Special D, fokker Albert de Jong) van Noa Rooijens. Haar moeder was in 2009 kampioen op de Nationale Dag van het Gelders Paard en de NMK.