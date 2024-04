IBOP Gelders paard: 82 punten voor Henkie-dochter Olivia S

Op de voorjaars-IBOP Gelders paard in Ermelo was het de Henkie-dochter Olivia S (uit nationaal kampioene en keurmerrie Ismooi) die de beste indruk maakte. De vijfjarige merrie scoorde een totaal van 82 punten, met 8,5-en voor haar stap, draf, galop en geschiktheid als dressuurpaard. Ze werd tevens definitief keur.

“Olivia S zou soms even iets meer met de schoft omhoog mogen bewegen, maar is zondermeer een heel fijn dressuurpaard en een verdienstelijke springer. Stappen deed ze tactmatig en functioneel, haar draf was actief met een goed ondertredend achterbeen. Hetzelfde gold voor haar galop”, vertelt Arie Hamoen, die samen met Jan Pen en Luuk Smetsers de beoordeling voor zijn rekening nam. De merrie is gefokt door Geert van der Es en staat geregistreerd bij de familie Jager. Ze werd voorgesteld door Beau van Dijk.

Expressief bewegen

De hoogste score bij het aangespannen rijden was voor Pleasure (Kardieno x Larix, fokker familie De Bruijn) van Chris de Bruijn. Ze werd ze voorgesteld door Marcel van Bruggen. Hierbij werd haar expressieve manier van bewegen goed zichtbaar. Voor draf, galop, houding, werkwilligheid en looplust alsmede haar algemeen beeld als aangespannen paard liet deze merrie allemaal achten noteren. In de wendingen bleef ze steeds goed in balans. Ze werd na haar verrichting elite.

Nog iets te vroeg

Naast genoemde merries verschenen er nog twee bekende merries in de baan. Nationaal kampioen Pippa-Baringa (LLoyd x Vitens) en de reservekampioen Purdey B (Ibsen B x Selleen). “Ook deze merries toonden veel natuurlijke kwaliteit, maar voor beide kwam dit optreden nog wat te vroeg in het jaar. Ze waren nog iets te groen. Allebei moeten ze nog vier jaar worden en dan is alleen in zo’n grote baan nog wat te spannend en dat zag je terug in de aanleuning en souplesse. In het najaar zijn ze meestal weer iets ervarener. Wel fijn om zulke goede paarden voor ogen te krijgen”, aldus Hamoen.

Bron: KWPN