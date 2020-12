Independent Little Me, Gasarona en Dandy Jane genomineerd voor ‘Gelders Paard van het Jaar’

Op de KWPN Hengstenkeuring in Ermelo wordt naast 'Paard van het Jaar 2020' ook een 'KWPN Gelders Paard van het Jaar' bekend gemaakt. Bij de Geldersen zijn drie paarden genomineerd. Dat zijn Dandy Jane (Special D x Ahoy), Gasarona (Ginus x Creool) en Independent Little Me (Uno Don Diego x San Remo).

“We hebben gekeken naar de veelzijdigheid die het Gelderse paard typeert”, vertelt Erik Zeegers. “Met een Gelders paard kun je alle kanten op, dat zie je terug in de sportresultaten van de genomineerde paarden. Met een internationaal menpaard die ook nog in de dressuursport loopt, een ZZ-springpaard en een voormalig keuringskampioen die in de dressuursport op hoog niveau bovenin meedraait, hebben we een fraai rijtje paarden weten te vinden. Interessant is dat al deze paarden op jonge leeftijd van zich lieten horen in de keuringsbaan. Daarin zien we terug dat die typische Gelderse opdruk en dat werkbare karakter ook hoge ogen scoort in de wedstrijdsport.”

Dandy Jane

Special D-dochter Dandy Jane (uit Rendy Jane ster prest van Ahoy) kreeg op de stamboekkeuring maar liefst 90 punten voor haar bewegingen. Deze elitemerrie bewijst haar veelzijdigheid door in de mensport internationaal op driesterrenniveau te lopen. Bijzonder is dat het fokproduct van J. van Malestein uit Voorthuizen een dubbel sportpredicaten heeft, naast haar sportpredicaat in de mensport brengt haar Z1-klassering in de dressuursport een tweede sportpredicaat.

Gasarona

De door W. van Sijpveld-Bomas uit Ommeren gefokte Gasarona (Ginus uit W V Sarona van Creool) kreeg op de stamboekkeuring 80 punten voor het springen. Gasarona komt uit een moederlijn met veel sport, waar ook de KWPN-hengsten WV Saron (v. Creool) en Casaron (v. Ginus) uit komen. Deze elitemerrie is geklasseerd in het ZZ-springen.

Independent Little Me

Independent Little Me liet als jonge hengst zijn kwaliteiten al zien op de KWPN Hengstenkeuring, waar hij gehuldigd werd als kampioen. Independent Little Me is met Dinja van Liere uitermate succesvol in de dressuursport. Als zesjarige was de stoere voshengst, gefokt door M.H.J. Rothengatter uit Nijensleek, WK-finalist, dit jaar liep de zoon van Uno Don Diego (uit Wendela ster pref prest van San Remo) naar de zilveren plak op het NK Dressuur.

Stemmen

Stemmen kan t/m 31 december 2020.

Bron: KWPN