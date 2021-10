James.R naar Poolse jeugdamazone

De zevenjarige Gelderse hengst James.R is verkocht. Dat maakt Rianne Nalis bekend. De opvallend getekende hengst, ook wel 'whitehead' genaamd, gaat naar een Poolse jeugdamazone, die hem voor de springsport zal inzetten. Nalis had de hengst dik een maand in training, na het onverwachte overlijden van eigenaar Ido Jacobs begin september.

Rianne Nalis: “James.R is naar een Poolse jeugdamazone verkocht, als springpaard voor de Children- en juniorenrubrieken. Het is een ontzettend fijne hengst, ze reed er goed mee weg en na twee keer proberen was het wel duidelijk. Ik heb het paard ongeveer een maand in training gehad, ze brachten hem na het overlijden van Ido Jacobs naar mij. Ik heb hem maar één keer de ring ingereden, in Mariënheem. Daar bleef hij foutloos. Het is een supergoed dier, met een heel fijn karakter. Er was dan ook direct belangstelling voor.”

Aangewezen

James.R was aangewezen voor het KWPN-verrichtingsonderzoek, maar volgens het KWPN moest de hengst ook voorgesteld worden in het tuig. Daar was Jacobs niet van op de hoogte en hij volgde zijn eigen weg met de hengst.

Bron: Horses.nl / Instagram