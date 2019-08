Layla-Amanda wel aan kop op NMK

Op de Dag van het Gelders Paard zette de jury onder leiding van Wim Versteeg niet favoriete Layla Amanda (Alexandro P x Farrington), maar halfzus Liz T (Alexandro P x Wilco) aan kop. Vandaag namen de twee merries het weer tegen elkaar op op de Nationale Merriekeuring en waren de rollen omgedraaid. De Nationale titel voor Layla Amanda van René Grijzenhout en Steven Ruiters uit Muiderberg en de reservetitel voor Liz T van fokker J.W.J. van Heck uit Boven-Leeuwen.

“We hebben een mooie groep merries gezien, waarbij de maat en het formaat wel een aandachtspunt is. Dat laatste hebben we ook mee laten spelen in de plaatsing”, zei juryvoorzitter Arie Hamoen toen hij het woord nam. Daarmee verraadde hij eigenlijk al de kampioen. Want in maat en formaat is Layla Amanda twee maten te sterk voor Liz T. De bewegingen gaven uiteindelijk de doorslag voor de jury. “Liz T zou wat sneller met het achterbeen onder het lichaam mogen treden. Layla Amanda liet zich vandaag beter zien in beweging.” De derde

Twee keer Hekkert

Layla Amanda werd gefokt door Henk Hekkert uit zijn Amanda II (v. Farrington), die in combinatie met Alexandro P al vele keuringskampioenen gaf. De titel voor Layla Amanda was het tweede succes van de dag op de NMK voor de familie Hekkert. De vijfjarige merrie Jeaninetty (Alexandro P x Cabochon) van fokster Ria Hekkert werd naar voren gehaald als NMK-kampioene bij de keur- en elitemerries.

Uitslag driejarige merries

Uitslag keur- en elitemerries

Bron: Horses.nl