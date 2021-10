Markant BK, Mexpression en Mandienio WL in HC Gelders Paard

Maandag 25 oktober zal voorafgaand aan de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur de eerste wedstrijd van de Hengstencompetitie Gelders paard plaatsvinden in Kronenberg. Aan deze Hengstencompetitie doen de Gelderse hengsten Mexpression (v.Expression) en Markant BK (v.Wilson) mee onder het zadel. De Gelderse hengst Mandienio WL (v.Glamourdale) wordt aangespannen gereden.

Mandienio WL start om 17.00 uur in de klasse L mennen. De Gelderse hengst wordt aangespannen gereden door Alfons Engbers. Mexpression start om 17.10 uur in de klasse L dressuur en wordt voorgesteld door Dennis Ausma. Verrichtingskampioen Markant BK start om 17.20 uur eveneens in de klasse L dressuur en zal worden voorgesteld door Jean René Luijmes.

Bron: KWPN