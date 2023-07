Nationale dag Gelders Paard: Og3ne en Pippa-Baringa kampioen, Jorien Tilde paard van het jaar

Vandaag was de Nationale Dag van het Gelders Paard in Ermelo. Og3ne werd bij de oudere merries gekroond tot kampioen en Pippa-Baringa kreeg bij de driejarige merries het kampioenslint omgehangen. De traditionele titel Paard van het Jaar werd deze editie uitgereikt aan elitemerrie Jorien Tilde, een dochter van Rubus B uit Barones-Tilde, de volle zus van Alexandro P. De titel 'fokker van het jaar' primeur was dit jaar voor Cheyenne Nieuwenhuis.

Jorien Tilde (v. Rubus B) is gefokt bij de familie Peters in Stokkum en staat nu geregistreerd bij Gerrit te Bokkel in Eerbeek. Dit prototype van een Gelderse merrie deed eerder al mee aan de Nationale Merriekeuring. Ze wordt tevens succesvol uitgebracht in de sport. Tussendoor kreeg ze vier veulens, één daarvan overleed meteen na de geboorte. Daarna kwam de inmiddels goedgekeurde Ojee-B en ook de voor het verrichtingsonderzoek aangewezen Primus B (v. Lanto HBC) is uit haar geboren. Ze heeft nu een veulen van Next Level aan de voet en dit hengstveulen werd in zijn rubriek vanmorgen tweede. Een terechte keuze dus voor deze veelzijdige merrie.

Og3ne kampioen oudere merries

Og3ne werd vandaag kampioen en moest het in de kampioenskeuring opnemen tegen Olivia S, een hele elegante dochter van Henkie uit voormalig Nationaal Kampioen, de keurmerrie Ismooi (v. Charmeur). Ze is gefokt bij Geert van der Es uit Een en staat geregistreerd bij K.M. Jager uit Nuis. De rijtypische merrie bewoog met kracht en afdruk, maar moest het toch afleggen tegen Og3ne. De palomino werd vorig jaar nationaal kampioen. Een echte blikvanger en een paard met opvallend veel body en macht in het lopen. Og3ne van f/g Marcel van Bruggen komt uit stermerrie Tuwalda (v. Fabricius).

Og3ne Kampioen oudere merries. Foto: Melanie Brevink-van Dijk

Pippa-Baringa driejarige kampioen

Pippa-Baringa is een dochter van Lloyd (v.Governor) uit elitemerrie Baringa (v. Vitens). Aankomende Hengstenkeuring is het de bedoeling dat een volle broer van Pippa-Baringa wordt voorgesteld. Baringa was zelf in Ermelo met haar merrieveulen Tiara-Baringa. Deze is ook uitgenodigd voor de Nationale Veulenkeuring.

“Zonder meer een hele fijne groep driejarigen. Merries met veel maat en formaat, met een duidelijke Gelderse opdruk en een fijne manier van bewegen. De twee paarden die maandag opvielen door hun goede springverrichting pasten hier prima tussen. Eerste werd Pippa-Baringa; een heel compleet Gelders paard. Ze heeft geen snelheid nodig om goed te kunnen bewegen. Ze draaft heel atletisch en straalt in beweging gemak en rust uit.”

Driejarige kampioene. Foto: Melanie Brevink-van Dijk

Sterke kopgroep

De nummer twee in dit sterke gezelschap was Purdey, een dochter van Ibsen B uit voorlopig keurmerrie Wilma van Selleen. Ze is gefokt bij C. Lacet in Beneden Leeuwen en inmiddels geregistreerd bij Gerrit te Bokkel in Eerbeek. Arie licht toe: “Een heel mooi en scherp model, met een sterke manier van draven en een extra gebruik van haar achterbeen. Met name in de lengte van haar lichaam moest ze iets toegeven op de kampioen. Maar een zeer fijne merrie.

En dit laatste geldt ook voor de nummer drie in dit gezelschap Phylady. Zij heeft maandag tijdens de stamboekkeuring zich heel positief laten zien in het springen. Hiervoor kreeg ze 85 punten. In dit gezelschap niet de grootste, maar wel een heel goed Gelders model.” Phylady (v. Henkie) uit stermerrie Wilady (v. Hamlet) komt uit de bekende merriestam van de familie Romviel, die sportief en op keuringsgebied de nodige successen heeft geboekt.

Primeur voor Cheyenne Nieuwenhuis

Ieder jaar wordt er in de Gelderse richting een Fokker van het Jaar gekozen, maar het is natuurlijk een niet al te grote fokrichting en soms is het dan wat zoeken. Daarentegen is er een grote groep liefhebbers die zich met hart en ziel inzet voor dit type paard; een echte promotor dus.

Wim Versteeg deed het woord: “De primeur is voor iemand uit de jonge generatie, Cheyenne Nieuwenhuis. Zij investeert al jarenlang in de fokkerij van het Gelders paard. Dit doet ze naast een drukke baan in de gezondheidszorg. Cheyenne houdt zelf veel paarden aan, haar leidraad daarin is het in stand houden van het duidelijk klassieke Gelderse Type. Dit draagt ze uit door veel aandacht aan het klassieke Gelderse paard te schenken op Social Media. Middels verschillende kanalen bereikt ze heel veel mensen op positieve wijze met informatie over het Gelderse paard.

Zij zet zich tevens vol in voor de Fokkerij- en Gebruikersclub online. Via dit kanaal houdt zij tevens een groot aantal leden up-to-date van alle ontwikkelingen binnen de Gelderse Fokkerij. Daarnaast is ze inventief en vooruitstrevend in haar ideeën en peilt deze via haar kanalen bij de leden om zo uiteindelijk de fokrichting vooruit de helpen. Haar inventiviteit, passie en maximale inzet voor de fokrichting Gelders paard hebben haar dit jaar de prachtige titel van Promotor van het Gelderse paard 2023 opgeleverd. We hopen dat Cheyenne ook in de toekomst deze rol voor de fokrichting op zich blijft nemen.”

Bron: KWPN