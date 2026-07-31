Marcel van Bruggen Fokker van het Jaar op NDGP: ‘Fokkerij is zo mooi’

De titel Fokker van het Jaar is een onderscheiding waar veel fokkers alleen maar van kunnen dromen. Tijdens de Dag van het Gelders Paard viel die eer dit jaar te beurt aan Marcel van Bruggen uit Varik. De fokker had zelf geen idee wat hem te wachten stond en was zichtbaar verrast toen zijn naam werd omgeroepen. "Het was al zo'n bijzondere dag met een hengst- en merrieveulen die door zijn naar de Nationale Veulenkeuring en Selena VB die kampioen werd bij de vier- tot en met zevenjarige merries. En dan ook nog Tuwalda van 26 jaar zo fit in de ring te zien. Die merrie heeft me alles gebracht; ze heeft me zoveel goede veulens gegeven." Ook de titel Paard van het Jaar werd uitgereikt. Deze eer ging naar de veelzijdige Jelka Dieni (v. Cream on Top).

KWPN Door

Van Bruggen kreeg de oorkonde uitgereikt door lid van het Algemeen Bestuur van het KWPN, Cor Loeffen. “Ik reed in de ring met Edmundo voor de wagen in afwachting van de fokker die ik moest vervoeren, zoals ik al verschillende jaren doe. Ik zag nog niemand en dacht nog wel een keer: ‘er moet nu toch wel wat gaan gebeuren’, toen ik vanuit mijn ooghoeken Tuwalda in de gaten kreeg. Op dat moment begon er wel wat te dagen en daar kreeg ik het wel even te kwaad mee”, aldus Van Bruggen.

Kampioenszussen

In Varik runt hij hengstenhouderij en Trainingsstal Marcel van Bruggen. Naast de KWPN-goedgekeurde Gelderse hengsten Edmundo en Odin en de aangewezen Tobias staat daar ook de KWPN-goedgekeurde tuigpaardhengst Nicolei VB. Marcel drijft tevens een levendige handel in paarden van allerlei verschillende leeftijden en niveaus, maakt jaarlijks een flink aantal merries keuringsklaar of beleert ze onder het zadel of voor de wagen, voor bijvoorbeeld de IBOP.

In Varik staan tevens verschillende goede en extra bewegende fokmerries op stal en Van Bruggen fokt jaarlijks een aantal veulens. Van Fabricius-dochter Tuwalda in combinatie met Edmundo kreeg hij onder meer drie volle zussen, de eerste La Vie Une Rose is verkocht naar Amerika en vervolgens Miss Montreal VB en Og3ne VB, die samen vijf keer Nationaal Kampioen Gelders paard waren. Miss Montreal VB is tevens moeder van Selena VB (v. Bloomberg). Zij werd vorig jaar overtuigend Nationaal Kampioen.

‘Zulke mooie veulens’

Van Bruggen vervolgt: “Naast Tuwalda stonden ook Ogdr3ne VB, Miss Montreal VB met haar veulen en kleindochter Selena VB. Om die paarden dan zo met mekaar in de ring te zien staan, dat deed me echt wel wat. En ik had werkelijk geen idee ervan, alles is achter mijn rug om geregeld. Tuwalda is een poosje pleegmoeder voor een veulen geweest, dat ging super, maar daarvoor stond ze nog op stal bij familie De Bruijn in Wijk bij Duurstede. Zij kon dus ongezien hiernaar toe vervoerd worden. Fokkerij is zo mooi, ik heb er weer elf drachtig. Ik kon Miss Montreal voor een kapitaal verkopen naar Amerika, maar dat heb ik niet gedaan want zij maakt net als haar moeder Tuwalda zulke mooie veulens. Ik laat dit even bezinken nu, maar ik ga voor deze eretitel zeker nog een feestje geven, ook voor al die mensen die dit samen met mij doen!”

Jelka Dieni gehuldigd als Paard van het Jaar

Een van de vaste rubrieken op deze dag speciaal voor Gelderse paarden is het Paard van het Jaar. Deze titel ging deze editie naar de in 2014 geboren Jelka Dieni (v. Cream on Top), gefokt bij Janneke Gnodde op Terschelling en nu van Ingrid Jellesma. Ze heeft een hele erelijst: elite en het sportpredicaat voor maar liefst drie disciplines, dressuur, springen en samengesteld. Zo is ze inmiddels ZZ Licht-startgerechtigd, was afgelopen weekend twee keer foutloos en won prijs in het 1.30m-springen. In oktober staat de eerste internationale eventing-wedstrijd op de kalender.

Jelka Dieni gehuldigd als paard van het jaar. Foto: Melanie Brevink-van Dijk/ Horses.nl

Goede genen

Die goede prestaties komen natuurlijk niet uit de lucht vallen, maar zijn een optelsom van goede genen. Waarbij vooral moeder Vidieni een hoofdrol speelt. Deze donkere vos beschikt over de predicaten elite, sport dressuur en springen, preferent en prestatie. Vidieni is een Parcival uit de preferente stermerrie Ladona van Hendo. Ze is gefokt bij de familie Koenes uit Winsum en verkocht naar Janneke Gnodde. Vidieni werd in 2002 kampioen bij de Gelderse veulens. Als volwassen paard maakte ze haar verwachtingen waar. Ze werd op 1.30m-niveau geklasseerd in het springen en heeft in het Z2-dressuur gepresteerd, dit gecombineerd met de fokkerij. Naast Jelka Dieni werd ze tevens moeder van de naar Denemarken verkochte én KWPN-goedgekeurde hengst Kardieno. Inmiddels wordt deze zwarte zoon van Dante Weltino uitgebracht in de Grand Prix door de Belg, Jan van Geet. Elite sportmerrie Grande Dieni van Eldorado van de Zeshoek wordt in Italië uitgebracht in het 1.60m springen en elite sportmerrie Diede Dini van Spielberg in de Zware Tour-dressuur.



Iza Dieni van Bon Bravour heeft inmiddels ook Zware Tour achter haar naam staan. Zij is een kleindochter van Vidieni middels haar moeder Beste Dieni, een elite sport prestatie en preferente merrie van Flemmingh. Door al haar prestaties werd Vidieni in 2019 Gelders Paard van het Jaar. Jelka is in 2019 ook op Dag Gelderse Paard geweest ter ondersteuning van deze zelfde huldiging van haar moeder Vidieni. En nu treedt dus Jelka Dieni in haar voetsporen. Inmiddels is Jelka Dieni ook al ingezet voor de fokkerij. Ze heeft in 2022 een veulen gehad van springhengst Komme Casall.

‘Enorm vereerd’

Jellesma vertelt: “Ik kocht haar als driejarige net zadelmakke merrie en daarvan heb ik nooit spijt gehad. Als hobbyruiter ben ik meer bezig met de sport dan met de fokkerij en stamboekzaken. Ooit zocht ik wel een Gelderse hengst voor haar, maar ik wilde deze liefst zo veelzijdig mogelijk en op dat moment was er geen Gelderse hengst die ook nog eens heel goed kon springen. Dus toen heb ik toch gekozen voor een springhengst. Toen ik gevraagd werd voor de huldiging van vandaag was ik enorm vereerd, ik ben dan ook heel erg trots op haar. Ik woon in St. Nicolaasga, dus ruim anderhalf uur rijden naar Ermelo, maar dat had ik met alle plezier voor over. Ik weet dat ze uit een mooie stam komt en sluit zeker niet uit dat ik nog een keer met haar ga fokken en misschien dan ook in de Gelderse richting.”

Bron: KWPN