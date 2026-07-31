NDGP: Kampioenstitels voor Tina Turner, Wishfull Rona, Wieke van de Vossenhoeve en Selena VB

Op de Dag van het Gelders Paard in Ermelo werd afgetrapt met de rubriek voor hengstveulens. Daar ging de kampioenstitel naar Wishfull Rona, een zoon van Odeer. Bij de merrieveulens werd Wieke van de Vossenhoeve (v. Ojee-B) tot kampioen uitgeroepen. Aansluitend veroverde Selena VB (v. Bloomberg) overtuigend de kampioenstitel bij de vier- tot en met zevenjarige merries. Het slotakkoord was voor de driejarige dressuurmerries. Daar maakte Tina Turner (Henkie uit Fahla van de Keizershove keur sport v. Rubus B) haar favorietenrol volledig waar. Na haar score van tweemaal 85 punten voor zowel exterieur als beweging op de stamboekkeuring eerder deze week overtuigde ze ook vandaag en werd ze gekroond tot kampioen van de Koninginnerubriek.

KWPN Door

Verdeeld over drie groepen verschenen de jonge merries voor de jury. Uit die drie groepen werden vijf merries geselecteerd voor de kopgroep. Alle vijf mogen ze door naar de Nationale Merriekeuring. Volgens de juryleden een succesvolle dag: “Voor ons is het algemeen beeld een mooi gevulde dag. De merries en oudere merries toonden in de breedte goede kwaliteit en daardoor konden we bijna alle driejarige merries opwaarderen van ster naar voorlopig keur. In de Kampioenskeuring van deze rubriek zagen we mooie kwaliteit, met een waardige kampioen en reservekampioen. Het was een gezellige dag met goede sfeer, waarbij we onder genot van lekker weer met z’n allen hebben genoten van Gelders geweld!”

Tact, afdruk en gedragenheid bij Tina Turner

De charmante Tina Turner (Henkie uit Fahla van de Keizershove keur sport v. Rubus B) maakte vanaf haar eerste optreden indruk. De uitgesproken Gelderse merrie bewoog met veel tact, afdruk en gedragenheid door de baan. Daarbij liep ze iedere pas met de schoft omhoog en overtuigde ze de jury met haar constante kwaliteit.

Tina Turner is gefokt door Erica Schoo en Ben van der Burgh uit Barchem. Schoo: “We zijn Gelders gaan fokken vooral vanwege het goede karakter. Haar moeder Fahla is ook zo’n fijne merrie. Toen we haar kochten kwam haar fokker eerst onze stal inspecteren, zodat hij haar met een gerust hart kon achterlaten. Met haar moeder hebben we inmiddels ook al dressuurpaarden en springpaarden gefokt, we hebben dus een veelzijdige fokkerij. Ze staat in principe wel te koop, maar nu wachten we de Nationale keuring af. We zijn nu al zo ver gekomen, maar we hebben sowieso geen haast, want als ze niet wordt verkocht, gaan we aankomende winter rustig met haar aan de gang en misschien laten we haar wel insemineren in het voorjaar.”

Tabitha Rona reservekampioen

De nummer twee deed niet veel onder voor de kampioen. Ook deze Tabitha Rona (v. Negro) scoorde 85 punten voor exterieur en beweging. Deze vosmerrie van Jan Vonk uit Goudriaan komt uit stermerrie Joanne Rona (v. Alexandro P). Zij was eerder al keuringskampioen en leverde vorig jaar ook de veulenkampioen Vivan Rona (v. Odeer). Dit jaar kwam het winnende hengstveulen Wishfull Rona ook uit Joanne Rona. De jury omschreef Tabitha Rona als een royaal ontwikkelde, lang gelijnde merrie met een aansprekende voorhand en een goede bovenlijn. In beweging liet ze opvallend veel beentechniek zien.

De derde plaats was voor de sterk gemodelleerde Tessalexia (Odin uit Cecilexia ster sport(dr) v. Rubus B). De palomino van f/g Marina Burger uit Tricht beschikt over een duidelijke Gelderse opdruk. “Ze zou iets meer bespiering in de bovenlijn van de hals mogen hebben, maar beschikt over een zeer aansprekende voorhand en liet in beweging veel techniek zien, waarbij ze vandaag buiten op het gras duidelijk beter in haar element was dan woensdag in de kooi.”

Als vierde mocht opstellen de zwarte blikvanger Taj-Rona B (Omar Sharif uit Jill-Rona elite ibop prok van Rubus B, f/g Gerrit te Bokkel uit Eerbeek). “Taj-Rona is voldoende lang gelijnd en beschikt over een aansprekende voorhand. Ze is iets neerwaarts in de romprichting maar daarvan zie je in beweging niets terug. Dit doet ze juist met veel tact en balans en in een mooie zelfhouding.” De vijfde plek werd ingenomen door Thinka V (Danser uit Verona ster van Manno, f. R. Vos uit Staphorst/g. J.P.P. Bens uit Zeeland). “De lang gelijnde vosmerrie beschikt eveneens over een aansprekende voorhand en toont veel techniek in beweging. Voor een hogere klassering zou ze iets meer gedragenheid mogen laten zien.”

Sterk bewegende Wishfull Rona kampioen hengstveulens

De hengstveulens waren verdeeld over twee groepen, hiervan werden er vijf uitgenodigd voor het formeren van de kopgroep. Alle vijf kregen een uitnodiging voor de Nationale Veulenkeuring over enkele weken, eveneens in Ermelo. Als juryleden stonden in de baan, Jan Pen, Wim Versteeg en Luuk Smetsers. Laatstgenoemde lichtte de veulens toe. “In de veulenrubrieken hebben we een goede afvaardiging kunnen selecteren voor de nationale keuring, waarbij we de veulens royaal kansen hebben gegeven om zich daar opnieuw te laten bekijken. De vorm van de dag bepaalt daar uiteindelijk de plaatsing.”

Over de kampioen Wishfull Rona vertelde Smetsers: “Een goed ontwikkeld en stoer veulen, die heel goed in het Gelderse type staat. Een mooie schoft-/schouderpartij heeft en een aangesloten bovenlijn. In beweging vertrekt hij steeds met de schoft omhoog. In draf heeft hij veel techniek in het voorbeen en een krachtig achterbeen. Ten opzichte van de nummer twee overtuigt hij vandaag net iets meer in beweging.”

Wishfull Rona (v. Odeer) Foto: Melanie Brevink-van Dijk/ Horses.nl

Vergelijkingsmateriaal

Wishfull Rona (v. Odeer) komt uit topmerrie Joanne Rona (v. Alexandro P), die zelf ook ooit Nationaal Veulenkampioen was. Het veulen is gefokt en staat geregistreerd bij Jan Vonk in Goudriaan. Dezelfde fokker heeft uit dezelfde merrie vanmiddag ook nog een hele goede driejarige merrie in de keuringsbaan (red. reservekampioen Tabitha Rona). Zij werd recent opgenomen in het stamboek met 85 punten voor zowel beweging als exterieur. Jan: “Ik kan inmiddels thuis wel zien of ik een goed veulen heb, maar hier heb je pas het vergelijkingsmateriaal. Daar kun je van tevoren niets over zeggen. Joanne Rona is inmiddels weer drachtig van Odeer. Volgend jaar stap ik weer over naar een andere hengst, want ik wil als fokker niet domweg blijven kopiëren. Je moet steeds proberen om iets bijzonders uit een combinatie te krijgen.”

Reservetitel voor Warsteiner

De reservetitel in deze sterke rubriek hengstveulens was voor Warsteiner (Raffael K uit Orien van Danser, f/g R. Jansen). “Een veulen dat eveneens heel goed in het Gelderse type staat. Hij is lang gelijnd en beschikt over veel uitstraling. Een goed ontwikkelde schoft en schouderpartij en een mooie croupe. Draven deed hij met veel techniek en in galop toonde hij gemak en balans. De kaarten kunnen op de Nationale Veulenkeuring nog wel eens goed geschud worden.”



De nummer drie werd Walandro RTS (Alexandro P uit Jiantha van Sander, f/g R. Thijssen uit Heijen). “Ook een ruim voldoende ontwikkeld veulen met veel voorkomen en een fijne belijning, die zich in beweging opwaardeerde. Draven deed hij met veel heffing in het voorbeen en een goede ruimte in galop.”

Goede zelfhouding

Als vierde mocht aansluiten de opvallende blikvanger Wiseguy (Edmundo uit Elagonda elite ibop(tp) prok v. Plain’s Liberator, f/g Chris de Bruijn uit Wijk bij Duurstede). “Een chique verschijning, die voor een hogere klassering even meer bot zou mogen hebben. Hij bewoog met veel kracht en afdruk en toonde daarbij een goede zelfhouding, veel tact en balans.” De vijfde plaats werd ingenomen door Willow Wexford, de tweede zoon van Alexandro P in dit selecte gezelschap. “Eveneens een veulen dat goed in het Gelderse type staat, goed ontwikkeld en met een aanprekende voorhand. In draf toonde hij een mooi voorbeen maar zou van achteruit nog iets krachtiger kunnen aansluiten. Hij liet een fijne galoppade zien, waarin hij makkelijk changeerde.”

Wieke van de Vossenhoeve kampioen merrieveulens

De kwaliteit van de Gelderse merrieveulens evenaarde die van de hengstveulens. Tijdens de kampioenskeuring kwamen vijf veulens in de baan en alle vijf kregen ook een uitnodiging voor de Nationale Veulenkeuring. Het kampioenslint ging naar Wieke van de Vossenhoeve, een dochter van Ojee-B uit stermerrie Jennifer van Atleet. Smetsers deelde de bevindingen van de jury: “Dit veulen staat heel goed in het Gelderse type, heeft een aansprekende voorhand en een sterke bovenlijn. Stappen deed ze goed, maar in draf trad ze extra op met een mooi voorbeengebruik en een sterk aanvullend achterbeen. In galop liet ze eveneens veel balans en afdruk zien.”

Wieke van de Vossenhoeve (v. Ojee-B) Foto: Melanie Brevink-van Dijk/ Horses.nl

Plaats twee en drie

Wise Girl VB van f/g Marcel van Bruggen werd reservekampioen. Ze is een dochter van de recent geruinde en als sportpaard verkocht Raffael K en komt uit de meervoudig nationaal kampioen en elite sportmerrie Miss Montreal VB (v. Edmundo). De jury omschreef haar als een mooi gemodelleerd en ruim voldoende ontwikkeld veulen, dat zich in beweging enorm opwaardeerde; een draf met veel mechaniek en schwung en een galop met ruim voldoende sprong.

De derde plaats was voor eveneens een dochter van Raffael K, Watch Me CK. Ze komt uit tuigpaardmerrie Madelon (v. Bocellie) van f/g K. van Middendorp en C.E. Coveen uit Putten. “Een ruim voldoende ontwikkeld veulen, dat iets neerwaarts was in de romprichting. Daarvan zag je in beweging echter weinig terug, want ze stapte actief en ruim, had in draf zeer veel tritt in de benen en een goed ondertredend achterbeen. Ook in galop viel haar gebruik van het achterbeen positief op.”

Twee keer Odin

Als vierde mocht opstellen Winny V (Odin uit Narvik ster van Wilson, f/g N.G.H. Verhaegh uit Doetinchem). “Een ruim voldoende ontwikkeld veulen met sterke verbindingen in de bovenlijn, een aansprekende voorhand met een mooi hoofd. Voor een hogere klassering zou ze meer bot in het fundament mogen hebben. Draven deed ze met veel tact en balans en haar galop was actief en bergop.” Aansluiten als vijfde mocht Whitney Emma W, net als haar voorganger een dochter van Odin. Moeder is tuigpaard stermerrie Nina Emma (v. Ganges) van f/g A. van de Weg uit Doornspijk. “Echt een goed ontwikkeld Gelders veulen met een mooi gevormde croupe. In draf liet ze veel lossigheid zien, maar zou daarbij meer aansluiting moeten houden vanuit haar achterbeen. Ze beschikte wel over een goede galop met daarin een fijne beentechniek.”

Erepenning voor merrieveulen Wise Girl VB

Op de Nationale Dag Gelders Paard zijn er naast de keuringen ook nog andere rubrieken, onder meer de uitreiking van de erepenning van de stichting Zeldzame Huisdierrassen. Klaas van der Broek van de stichting Zeldzame Huisdierrassen reikte vandaag de erepenning van de SZH uit aan een merrie en haar veulen die bijdragen aan het in stand houden van het Gelders Paard. Voor de gelegenheid werd uitgekozen het veulen Wise Girl VB (v. Raffael K) van de voormalig Nationaal Kampioen: de elite sportmerrie Miss Montreal VB (v. Edmundo). Dit merrieveulen werd even eerder op aansprekende wijze reservekampioen in de kampioenskeuring. Ze is gefokt en staat geregistreerd bij Marcel van Bruggen in Varik.

Selena VB overtuigend Kampioen vier tot en met zevenjarige merries

Dezelfde fokker en geregistreerde werd ook naar voren geroepen bij het uitroepen van Selena VB (v. Bloomberg) als overtuigend Kampioen van de vier tot en met zevenjarige merries. Jury Jan Pen omschreef haar als een duidelijk Gelderse merrie met veel uitstraling, die zich in beweging geweldig liet zien en daarnaast ook een hoge Ibop-score, 87, op naam heeft staan. De hiervoor genoemde Miss Montreal VB is tevens de moeder van Selena VB.

Selena VB (v. Bloomberg) Foto: Melanie Brevink-van Dijk/ Horses.nl

Bron: KWPN