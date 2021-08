NMK: Gelderse Miss Montreal Nationaal Kampioen

De Onori rubriek 4 t/m 7-jarige ster-, keur- en elite Gelderse merries was geen enorme rubriek met slechts drie deelnemers, maar wel eentje met heel veel kwaliteit. De Kampioenstitel ging mee naar huis met Miss Montreal. Wim Versteeg benoemde terecht, dat de merries bijzonder aan elkaar waren gewaagd.

Miss Montreal van Edmundo van f/g Marcel van Bruggen liet zich formidabel zien, met veel heffing in het voorbeen en kracht vanuit het achterbeen. Deze extra sterk bewegende donkere vos is een echte krachtpatser. Ze was vorig jaar de Nationaal kampioen van de driejarige Gelderse merries en heeft nog niets aan charme en uitstraling ingeboet. Miss Montreal is geboren uit stermerrie Tuwalda van Fabricius.

Bron: Horses.nl/KWPN