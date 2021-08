NVK: Robinetty II Nationaal Veulenkampioen Gelders Paard

Voor de strijd om de Virbac Bokaal kwamen bij de Gelderse veulens zes hengsten en vier merries in de baan in Ermelo. Ze waren behoorlijk aan elkaar gewaagd. De kampioen bij de merrieveulens werd Robinetty II (v. Henkie), gefokt en geregistreerd bij Ria Hekkert uit Wijhe. Als juryleden stonden in de baan Marloes van der Velden, Reijer van Woudenbergh en Wim Versteeg.

Robinetty II (v. Henkie) stapte opvallend goed, draafde lichtvoetig, beschikte over een krachtige galop en een fraaie houding. Als moeder staat op papier de voorlopig keurmerrie Zusinetty (v. Sam R). Zij ging de strijd aan met de kampioen bij de hengstveulens, Royal Air. Ook een bijzonder compleet veulen deze zoon van Alexandro P. Hij komt uit keurmerrie Lione Air (v. Edmundo). De goed ontwikkelde bruine is gefokt en staat geregistreerd bij P. Brand in Ridderkerk. In de spannende finale lieten allebei zich nog een keer extra zien. De jury koos onder bijval van het publiek voor Robinetty II.

Bron: Horses.nl/KWPN