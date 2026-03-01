Odin opnieuw populairste Gelderse hengst in 2025

Net als in 2024 heeft de hengst Odin (v. Edmundo) in 2025 de meeste veulens in de Gelderse fokrichting verwekt. In totaal werden 165 Gelderse veulens geregistreerd, daarvan waren er 48 van de palomino hengst.

KWPN Door

Met 48 geregistreerde nakomelingen voert Odin overtuigend de ranglijst aan, meldt het KWPN. Daarmee is de hengst verantwoordelijk voor bijna 30% van alle Gelderse veulens in 2025. Odins vader Edmundo volgt op afstand met 12 veulens, terwijl Odeer en Alexandro P (beide 8) en Ojee-B (7) de top van de lijst completeren.

Top 4 vaderdieren Gelders paard 2025

Odin (v.Edmundo), 48 veulens

Edmundo (v.Upperville), 12 veulens

Odeer (v.Atze) en Alexandro P (v.Koss), 8 veulens

Ojee-B (v.Ibsen B), 7 veulens

Verdeling

De top vier vaderdieren is samen goed voor 83 veulens, wat neerkomt op ruim de helft van alle geregistreerde Gelderse veulens in 2025. In totaal zijn 56 verschillende vaderdieren ingezet binnen de Gelderse fokkerij. Van deze hengsten had ruim de helft slechts één geregistreerd veulen. Bijna 70% van de gebruikte hengsten kreeg maximaal twee nakomelingen in 2025.

Bron: KWPN